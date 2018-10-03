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''Играет на руку Москве'': экс-глава МИД Украины объяснил настоящую цель Венгрии

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Правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, не Украина является причиной той ситуации, которая сложилась сегодня в отношениях с Венгрией.

"У меня сложилось впечатление, что правительство Венгрии вовсе не заботится о судьбе украинских граждан венгерского происхождения, а делает все наоборот. Если бы оно действительно заботилось о них, оно бы не тормозило движение Украины в Европейский Союз и НАТО, а наоборот - способствовало бы такому движению. Потому что в таком случае и в Украине, и в Венгрии был бы один правовой статус союзников и в НАТО, и в Евросоюзе, были бы одни правовые основы деятельности относительно национальных меньшинств и так далее", - заявил экс-министр.

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"А то, что происходит, наоборот, говорит, что на самом деле они играют на руку Москве, которая пытается поссорить страны Евросоюза и НАТО между собой, и делает все, чтобы Украина не двигалась в этом направлении", - подчеркнул он.

По словам Огрызко, "все началось с каких-то абсолютно необоснованных претензий Венгрии относительно статьи 7 закона "Об образовании", который полностью отвечал всем нашим и международным обязательствам".

"Вопрос о языках - это внутреннее украинское дело. Ни Венгрии, ни России, ни Папуа Новой Гвинее нам не указывать, на каком языке, где и как мы с вами будем говорить. Это грубое и прямое вмешательство в наши внутренние дела. Мы ведь с вами не обсуждаем, на каком языке говорят в Венгрии - это дело венгерского государства. Там говорят не по-словацки, по-румынски, по-украински - там говорят по-венгерски", - подчеркнул бывший глава МИД.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого МИД Украины пригрозил выслать венгерского консула. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Владимир Огрызко
Место
Украина
Объекты
Венгрия венгры Закарпатьяпретензии Венгрии
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