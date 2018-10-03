''Играет на руку Москве'': экс-глава МИД Украины объяснил настоящую цель Венгрии

Правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.
Такое заявление сделал в эфире ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, не Украина является причиной той ситуации, которая сложилась сегодня в отношениях с Венгрией.
"У меня сложилось впечатление, что правительство Венгрии вовсе не заботится о судьбе украинских граждан венгерского происхождения, а делает все наоборот. Если бы оно действительно заботилось о них, оно бы не тормозило движение Украины в Европейский Союз и НАТО, а наоборот - способствовало бы такому движению. Потому что в таком случае и в Украине, и в Венгрии был бы один правовой статус союзников и в НАТО, и в Евросоюзе, были бы одни правовые основы деятельности относительно национальных меньшинств и так далее", - заявил экс-министр.
"А то, что происходит, наоборот, говорит, что на самом деле они играют на руку Москве, которая пытается поссорить страны Евросоюза и НАТО между собой, и делает все, чтобы Украина не двигалась в этом направлении", - подчеркнул он.
По словам Огрызко, "все началось с каких-то абсолютно необоснованных претензий Венгрии относительно статьи 7 закона "Об образовании", который полностью отвечал всем нашим и международным обязательствам".
"Вопрос о языках - это внутреннее украинское дело. Ни Венгрии, ни России, ни Папуа Новой Гвинее нам не указывать, на каком языке, где и как мы с вами будем говорить. Это грубое и прямое вмешательство в наши внутренние дела. Мы ведь с вами не обсуждаем, на каком языке говорят в Венгрии - это дело венгерского государства. Там говорят не по-словацки, по-румынски, по-украински - там говорят по-венгерски", - подчеркнул бывший глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта.
После этого МИД Украины пригрозил выслать венгерского консула. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.
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