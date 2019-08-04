Игра в Лукашенко: историк назвал серьезный промах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы очень успешно играет роль лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил историк Сергей Грабовский в блоге для "Радио Свобода". Он также подметил, что на выборах главы государства Зеленский победил, играя роль "президента Голобородько" в телесериале "Слуга народа".

"Рейды по всей стране, инвективы чиновникам в "простонародном" стиле, громкое снятие некоторых из них, поручение безотлагательно заняться где ремонтом шоссе, где обеспечением города зимой теплом, где погашением задолженности работникам какого-то предприятия (такие вещи не входят в конституционные обязанности главы государства, но это стиль Лукашенко). Это имело огромное влияние на успех "Слуги народа" на парламентских выборах - ведь по данным социологов, белорусский президент с его авторитарно-хамоватым стилем поведения является в Украине одним из самых популярных зарубежных лидеров, поэтому "игра в Лукашенко" стала удачной находкой сценаристов актера Зеленского", – пояснил Грабовский.

По его мнению, существует также существенное отличие между двумя лидерами.

"Лукашенко любит все армейское, даже чуть ли не Маршальскую форму для себя придумал. А Зеленский и войско - это вещи не очень совместимые. Вспомним отмененный парад на День Независимости или те фото, где он якобы на передовой. Почему "как будто"? Ибо все в камуфляже, а он в штатском, на которое накинут бронежилет. Для того, чтобы потенциальному враждебному снайперу было лучше целиться? Или чтобы дистанцироваться от армии?" – подметил историк.

Зеленский и Лукашенко

Он также считает, что попытки лишить полномочий избранного киевлянами мэра Виталия Кличко относятся к тому же разряду.

"Как это так, мэр не гнется перед президентом? Караул! Кличко, оказывается, не контролирует Киевсовет и вынужден договариваться с несколькими группами депутатов, и он потерял контроль над столицей! Еще раз шум! Суть инвектив в адрес мэра Киева, озвученных главой Офиса президента Богданом, именно в этом. Что ж, все логично - да здравствует авторитаризм!" – заключил Грабовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Они отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит.

Ранее нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий заявил, Зеленский своими первыми шагами напомнил Лукашенко.

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