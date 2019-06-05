"Игра с огнем!" Военный жестко ответил Кернесу на призыв мириться с Россией

Призыв одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса пойти на прямые переговоры с Россией является "игрой с огнем".

Об этом в интервью "Фактам" рассказал известный военнослужащий и участник войны на Донбассе Алексей Петров.

Военные отметил, что война на Донбассе словно проходит мимо некоторых украинских политиков.

"Эта война не находится в их голове. Нет, я, конечно, понимаю, что у какой-нибудь семейной пары рано или поздно может возникнуть такой момент, когда супруги скажут друг другу: "Давай начнем с чистого листа. Забудем семейные обиды". Но Украина с Россией – не семейная пара. У нас идет война. У нас миллионы переселенцев, тысячи убитых. Это не просто семейная ссора", – пояснил он.

Петров подчеркнул, что не получится мириться "с чистого листа", ведь никуда не денется оккупированный Крым и погибшие на Донбассе люди.

"Извините, в АТО принимали участие более 300 тысяч бойцов. Они не дадут забыть про цену, которую мы платим за нашу независимость. Думаю, что те, кто предлагают мир через прямые переговоры с Путиным, – сейчас играют с огнем", – акцентировал военный.

Геннадий Кернес KHARKIV Today

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал прямых переговоров Украины с Россией. По его мнению, таких переговоров с РФ хотят сами украинцы, о чем якобы свидетельствуют последние социологические опросы.

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