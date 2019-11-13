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13 ноября • обновлено в 13:57
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"Игра нечестная": Украина выдвинула обвинение против ОБСЕ из-за Донбасса

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Заседание гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции отменили из-за отказа участников.

Об этом сообщила представительница Украины в подгруппе, экс-омбудсмен Валерия Лутковская на своей странице в Facebook. Она отметила, что конференция не нашла поддержки участников.

"К сожалению, вчера (12 ноября - Ред.) не состоялось заседание гуманитарной подгруппы в Минске, на которой рассматривается вопрос освобождения заложников. Сегодня должна была проводиться видеоконференция…Более того, сегодня я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская.

Видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ отменили

Видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ отменили

atr.ua

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Она рассказала, что на прошлом заседании участники гуманитарной подгруппы договорились о признании содержания людей и начале обмена удерживаемыми лицами.

"Договоренность была под гарантии нашего модератора, представителя ОБСЕ посла Фриша… Нам никого не подтвердили в ответ", - отметила Лутковская, добавив, что расценивает это как "очередное подтверждение, что игра нечестная".

Вместе с тем, Лутовская заявила, что продолжит настаивать на встрече гуманитарной подгруппы в любом формате и продолжит настаивать на признании содержания людей под стражей и на их освобождении.

"Мне жаль, что в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ", - подытожила представительница Украины в подгруппе.

Как писал OBOZREVATEL, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Тег
ОБСЕ
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