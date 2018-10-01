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''Игра Кремля'': озвучены две версии ареста Рудьковского в России

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Арест в Москве экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского является "игрой Кремля". У властей России могут быть две причины для таких действий.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, ни для кого не тайна, что Рудьковский еще с конца 2014 года находится за пределами Украины.

"Относительно его задержания – это какая-то игра Кремля. Возможно она связана с будущими выборами, возможно, с желанием "подоить" самого Николая. Ни для кого не тайна, что он владел определенными активами и средствами, или информацией", - заявил Мосийчук.

"Это может быть как чистый бизнес, которым кремлевские правоохранители также не гнушаются заниматься, так и политическая игра, связанная с выборами в Украине", - добавил он.

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Комментируя инцидент под посольством РФ в Киеве, который инкриминируют Рудьковскому, нардеп отметил: "Ни для кого не тайна, что происходило под посольством. Во-первых, никто не видел, чтобы он бросал камни, это какая-то непонятная ситуация. Парни, которые вспоминают (меня в тот день там не было), наоборот говорят, что его там облили зеленкой".

При этом Мосийчук выразил убеждение, что любого гражданина, даже если к нему неоднозначное отношение, "надо возвращать в Украину, если он подвергается преследованиям на территории страны-агрессора".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские следователи возбудили в отношении Николая Рудьковского уголовное дело за то, что он в июне 2014 года в Киеве бросил камень в посольство РФ. В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

28 сентября 2018 года сотрудники полиции в Москве задержали украинского экс-министра. Суд избрал ему мерой пресечения арест.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Николай РудьковскийИгорь Мосийчук
Место
Украина
Объект
Радикальная партия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В 2006 году Мосийчук находился в розыске за разбойное нападение, а позднее — за неуплату алиментов[2]. В 1998 году Мосийчук вступил в Социал-националистическую партию Украины, однако после смягчения её риторики и переименования во Всеукраинское объединение «Свобода», присоединился к ультраправой организации Патриот Украины / Социал-национальная Ассамблея. В 2011 году стал членом исполнительного комитете СНА и пресс-секретарём этой организации[5]. Дело «Васильковских террористов» 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали двух депутатов Васильковского городского совета: Игоря Мосийчука и Сергея Бевзу, являющегося главой комиссии по вопросам молодёжи и спорта, а также помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню Независимости[2][6][7]. Памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета[8]. Судебный процесс проходил с перерывами по январь 2014 года, Мосийчук в это время находился в предварительном заключении. 10 января 2014 года Киево-Святошинский районный суд приговорил его вместе с Сергеем Бевзой и Владимиром Шпарой к шести годам тюрьмы за подготовку взрыва памятника Ленину в центре Борисполя в 2011 году[8] и подготовку теракта в Киеве ко Дню Независимости[7]....Это с ВИКИ.Тpижды судимый человек.Комментаpии излишни.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, 17 сентября 2015 года генеральный прокурор Украины Виктор Шокин продемонстрировал на заседании Верховной рады кадры видеосъемки, на которых Мосийчук получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности[42]. На том же заседании депутаты 262 голосами при минимально необходимых 226 поддержали прошение прокуратуры о лишении Мосийчука депутатской неприкосновенности для его ареста[43]. При этом, в нарушение закона и регламента Рады, вопрос не был предварительно рассмотрен в регламентном комитете Рады, а Мосийчуку не предоставлена возможность выступления[44]. Через час на заседании фракции в здании парламента Мосийчук был задержан и выведен из здания Рады силами двух десятков сотрудников СБУ в сопровождении руководителя УГО Валерия Гелетея и правоохранителей.[45] Ему предъявлены обвинения по 5 статьям УК Украины: ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного)[46]. Сам Мосийчук заявил о своей невиновности в получении взятки, назвал видеозапись смонтированной, а действия прокуратуры — ответом на заявления депутата о готовности предоставить в Раде доказательства вины Шокина в похищении материалов дела Гонгадзе и фальсификации нескольких других дел[47]. 18 сентября 2015 года Печерский районный суд Киева арестовал депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука до 15 ноября. При этом, согласно решению суда, не предусматривалась возможность внесения залога. Сам Мосийчук заявил, что начинает голодовку и с момента ареста будет пить лишь воду[48]. 1 октября 2015 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Мосийчука кандидатом в городские головы Киева на местных выборах 25 октября 2015 года[49]. 5 октября Мосийчук решил снять свою кандидатуру с выборов городского головы Киева на местных выборах[50]. 8 октября 2015 года Игорь Мосийчук госпитализирован из зала Апелляционного суда Киева[51]. 13 октября врач медслужбы СБУ заявил о наличии у Мосийчука лишь остеохондроза и ожирения 3-й степени, что позволяет содержать его под стражей[52]. В тот же день Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте Игоря Мосийчука[53]. 22 октября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование против Игоря Мосийчука по подозрению в получении 450 тысяч гривен взятки[54][55]. Также Мосийчук подозревался в многочисленных хулиганских действиях. 2 ноября 2015 года Игорь Мосийчук заявил о применении правоохранителями к нему пыток для получения признательных показаний[56][57]. 15 ноября адвокат заявила об освобождении его из-под стражи в связи с истечением срока ареста[58]. 17 ноября 2015 года Высший административный суд Украины признал незаконным и отменил Постановление Верховной Рады от 17 сентября 2015 года о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Мосийчука[59].
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