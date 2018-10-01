''Игра Кремля'': озвучены две версии ареста Рудьковского в России

Арест в Москве экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского является "игрой Кремля". У властей России могут быть две причины для таких действий.

Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, ни для кого не тайна, что Рудьковский еще с конца 2014 года находится за пределами Украины.

"Относительно его задержания – это какая-то игра Кремля. Возможно она связана с будущими выборами, возможно, с желанием "подоить" самого Николая. Ни для кого не тайна, что он владел определенными активами и средствами, или информацией", - заявил Мосийчук.

"Это может быть как чистый бизнес, которым кремлевские правоохранители также не гнушаются заниматься, так и политическая игра, связанная с выборами в Украине", - добавил он.

Комментируя инцидент под посольством РФ в Киеве, который инкриминируют Рудьковскому, нардеп отметил: "Ни для кого не тайна, что происходило под посольством. Во-первых, никто не видел, чтобы он бросал камни, это какая-то непонятная ситуация. Парни, которые вспоминают (меня в тот день там не было), наоборот говорят, что его там облили зеленкой".

При этом Мосийчук выразил убеждение, что любого гражданина, даже если к нему неоднозначное отношение, "надо возвращать в Украину, если он подвергается преследованиям на территории страны-агрессора".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские следователи возбудили в отношении Николая Рудьковского уголовное дело за то, что он в июне 2014 года в Киеве бросил камень в посольство РФ. В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

28 сентября 2018 года сотрудники полиции в Москве задержали украинского экс-министра. Суд избрал ему мерой пресечения арест.

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