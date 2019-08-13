Разговоры о снятии блокады Крыма - не новость в информационном пространстве.
Они вбрасываются с периодичностью раз в несколько месяцев российскими или оккупационными властями Крыма. Или даже украинскими политиками-экспертами - в последний раз отметился Леонид Кравчук в мае 2019, посоветовав Зеленскому снять из Крыма все блокады, связанные с жизненно важными ресурсами.
Сейчас заявление о необходимости переговоров о допуске воды из Днепра в Крым сделал "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов. И не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать: скоро этот стон поддержат пророссийские политики, прошедших в Верховную Раду Украины.
Вода в Крыму
RFI
Поэтому учитывая очередную активизацию таких заявлений хочется предупредить политиков и общественность, почему снимать экономическую блокаду (в том числе - пускать воду в Крым) нельзя.
Во-первых, стоит напомнить, что толчком для введения экономической блокады Крыма стало начало массовых задержаний крымских татар и других проукраинских активистов на оккупированном полуострове. Напомните, разве репрессии в Крыму прекратились?
Во-вторых, в сентябре 2015 году в Крым шел поток продовольствия, промышленных и строительных материалов сотнями фур ежедневно – они доставлялись как жителям полуострова, так и в участвовавшие в оккупации военные части РФ.
Мало того, в то время в Крыму существовала свободная экономическая зона (СЭЗ) и там работали пункты перегрузки украинских товаров с последующим вывозом их в РФ. Таким образом, Крым превратился еще и в контрабандный хаб.
Таким образом, блокада стала крупнейшей экономической санкцией Украины против России за оккупацию своей территории.
Точную стоимость удорожания Крыма для оккупанта посчитать сейчас трудно: нужно знать сколько точно Кремль вложил в электрификацию, перестройку рынков, насколько выросли цены, во что обошлось ускорение строительства Керченского моста и обеспечение российских военных частей. Но точно речь может идти о миллиардах долларов.
Крымские татары с самого начала поддерживали блокаду – они считают, что чем дороже Крым будет обходиться России, тем быстрее он вернется в Украину.
Попытки снять блокаду Россия осуществляла с самого начала ее введения. Для этого вкидывался месседж "блокада вредит мирным людям", который пдхватывался в Украине пророссийскими политиками, лояльными им СМИ и экспертами. Однако, ответ на это прост: отделить товары для населения от товаров для оккупантов – невозможно. И снимая блокаду на поставку электроэнергии, воды и товаров Киев начнет напрямую поддерживать оккупанта, решать (а не усложнять) его проблемы по содержанию оккупированной территории.
А ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант.
Тем более, блокаду снять невозможно физически – ее вводила не власть, не президент Порошенко, а организовал Меджилис крымскотатарского народа при поддержке украинских патриотических организаций. Поэтому если будет такая попытка уже новой власти, то она столкнется с общественным сопротивлением всей Украины. Что неизбежно вызовет внутриполитический кризис.
Внешнеполитический аспект
Если Украина запускает в Крым воду, снимая тем самым блокаду, и начинает торговать с оккупированным ее врагом территорией, то мировые страны вполне резонно могут задать вопрос: "Если вы не соблюдаете санкций в отношении Крыма, то почему тогда мы должны содержать санкции? Простите, мы тоже страдать не будем". И это будет означать конец режима мировых санкций.
Так что снятие блокады Киевом будет де-факто признанием российской оккупации.
Готова ли новая власть в Украине взять на себя такую ответственность?
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