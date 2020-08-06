Советник Зеленского написал заявление об увольнении

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков 5 августа написал заявление об увольнении.

Об этом Новиков сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав снимок, на котором позирует с заявлением. Как видно на фото, советник решил уволиться "по собственному желанию".

"Решил не отставать от Максима Бахматова", – написал Новиков. Бахматов – бывший советник мэра Киева, который в июле заявил, что временно покинул КГГА.

Игорь Новиков

Скриншот

Напомним, Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником 9 июля 2019 года.

До этого Новиков возглавлял SingularityU Kyiv – официальное представительство американского Университета Сингулярности (Singularity University) в Украине. Также он являлся соорганизатором конференции iForum.

По данным издания "Бабель", Новиков отвечал в команде президента за украино-американские отношения и помогал готовить первый визит Зеленского в США.

Facebook / Игорь Новиков

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.