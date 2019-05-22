Идет служить народу: обнародовано неизвестное видео с инаугурации Зеленского

Команда новоназначенного президента Владимира Зеленского обнародовала видео с подготовки к инаугурации.
Соответствующие кадры "закулисья" торжественной церемонии выложили в Facebook Команды "Зе".
Саундтреком к нему стала мелодия из сериала "Слуга народа".
Когда Зеленский направлялся в Верховную Раду, оператор спросил, помнит ли он, как стать президентом и остаться человеком? Зеленский ответил, что да, и добавил, что пока все правильно.
Владимир Зеленский
По дороге в ВР он делает селфи с женой и здоровается с людьми вокруг.
Также, направляясь из парламента, он просит обращаться к нему по имени.
"Ребята, давайте не будем меня называть Владимир Александрович, я очень вас прошу, Владимир", - сказал он по дороге в Администрации президента.
В конце видео Зеленского показывают в президентском кресле в АП. Его команда аплодирует, а он взамен простит "не хлопать" и шутит.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского.
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