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17 декабря • обновлено в 14:22
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"Идет по пути мира": Новинский оценил действия Зеленского в Париже

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Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинскийзаявил, что переговоры в Париже в рамках Нормандского формата показали, что президент Украины Владимир Зеленский уверенно продвигается в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе и имеет для позитивного решения ситуации достаточно ресурсов.

Такое мнение он высказал в эфире российского "Первого канала". Депутат отметил контраст, с которым к проблеме Донбасса подходила команда предыдущего и действующего президента страны.

"Владимир Зеленский – политик неопытный, но очень искренний человек и искренне хочет добиться мира. Восемь месяцев назад никто не думал, что можно было обменять пленных, что будет подписана "формула Штайнмайера", разведение войск", – заявил он.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

LIGA.net

Также политик указал на провал националистически настроенных формирований, которые обозначали "красные линии" по вопросу Донбасса для президента на парижских переговорах.

"После того, как Зеленский вернулся в Киев, мы увидели, что все, кто его пытался обмотать "красными линиями", оказались вне игры, поняли, что ударили в штангу и быстро свернули свой лагерь, увидели, что "зрады" никакой не произошло. В первый день заседания Верховной Рады, чтобы не терять темпа, был внесен закон об особом статусе Донбасса, 320 человек за это проголосовало. Это голосование говорит, что украинское руководство готово идти дальше к мирному процессу", – добавил нардеп.

Он подчеркнул, что глава украинского государства пользуется наибольшей поддержкой в истории страны и это может стать платформой для реализации мирных инициатив по Донбассу.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой украинского народа. Воля и желание у него есть, он может ошибаться, но он хочет идти по пути мира совершенно искренне, уверен, что он этого добьется", – сказал Новинский.

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Автор
Глеб Иванов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки». Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты». Он рассказал, что находился недалеко от пресс-центра, расположенного на полностью закрытой территории. Там же он увидел около 20 человек в балаклавах и военной форме с шевронами цвета российского флага. «Настоящие "зеленые человечки"», — заметил Мартыненко.____
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филя филя
филя филя
любители кровавой бойни негодуют.
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Ну если уже Новинский похвалил- тогда полный пи---ц!!!
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