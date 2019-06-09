"Идем в перед со щитом и мечем!" Парубий выступил с сильной речью на съезде "ЕС"

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступил с мощным посланием к украинцам на съезде партии "Европейская Солидарность", в которой он занял второй номер в списке.

В своей речи он призвал сограждан не забывать об уже достигнутых победах и напомнил о том, как важно бороться с реваншистами, пытающимися вернуть Украину под рабское ярмо Москвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст выступления Парубия.

Андрей Парубий Скриншот видео

В последнее время мы видим много плохих новостей. Некоторые из них иногда даже кажутся просто плохими шутками. И действительно, последний месяц нам редко дает основания для оптимизма. В нашем лагере слышно голоса уныния, голоса, которые говорят о потерянной надежде. И даже есть голоса, которые говорят о поражении. Но я всегда отвечаю на это – мы все вместе проходили и более тяжелые времена. Я всегда вспоминаю начало Майдана, когда людей на протесте было не так много, как в последний период, а банда Януковича была сильной. Тогда долгими зимними ночами мы пили на Майдане горький кофе и верили.

Если бы кто-то тогда сказал, что через несколько месяцев Янукович сбежит, что начнется российская агрессия, а украинская армия восстанет из пепла и будет давать отпор врагу под гимн ОУН и официальное приветствие "Слава Украине!"... Если бы кто-то тогда сказал, что мы будем в Киеве ехать по проспекту Бандеры и по улице Шухевича, а по всей стране не останется ни одного памятника Ленину ... Что курс в ЕС и НАТО станет конституционной нормой, возродится украинская песня, украинское кино, украинский язык, что украинская церковь получит независимость и станет равной с другими церквами мира, украинцы без виз смогут путешествовать по всей Европе ... Что исторический враг Украины, благодаря нашей дипломатии и лично Петру Порошенко, станет изгоем на исторической арене и будет подыхать от санкций! Если бы кто-то такое рассказал в одну из зимних ночей на Майдане, если бы кто-то сказал, что все это будет правдой через пять лет, это звучало бы фантастически, это давало бы основания думать, кофе ли мы пьем. Теперь все это стало украинской действительностью, реальностью. И мы это сделали – украинцы и каждый в этом зале!

Каждый на своем участке фронта – кто на передовой в окопах, кто в парламенте, круглосуточно работая над законопроектами. Как, например, над законом о государственном языке, нашим великим выигранным боем. Кто-то на дипломатическом поле боя, представляя Украину перед всем миром как страну, которая борется за свободу и достоинство. Кто-то в правительстве, кто-то как волонтер, но каждый из присутствующих внес свой вклад в победу. А все вместе мы – украинская сила!

Под обстрелами Москвы мы меняли Украину. Это выглядело, как боец, который сам себе перевязывая рану, продолжает отстреливаться и даже переходит в атаку, как это было с украинской армией, когда главнокомандующий отдал приказ перейти в контрнаступление. И мы перешли! Это была большая украинская победа за долгий период нашей истории.

В 2014 году многие уже стерли Украины с карты мира, многие списал нас со счетов, но мы выстояли и запустили необратимые изменения. Нация меняется. Мы никогда не вернемся в рабское ярмо, как бы этого не хотели эти демоны из прошлого, которые сегодня вновь пытаются взять под контроль нашу страну. Эта антиукраинская нечисть, которая стремится снова затянуть нас в смертельные объятия Москвы.

Они идут на выборы, чтобы уничтожить Украину. Их задача – капитулировать под якобы хорошими лозунгами федерализации, народовластия, так называемого мира на условиях Москвы. Они хотят уничтожить все наши достижения – наш язык, церковь, курс в НАТО. Но силы реванша получат достойный и жесткий ответ. В нашем государстве достаточно достойных и мужественных граждан, которые остановят враждебные планы.

Побратимы, не думайте о выборах. Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне. Это наша война, как на Майдане, так и на востоке. Мы с вами должны остановить нашествие популизма, реваншизма и иногда подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками. От решений следующего парламента зависит судьба государства. Я это точно знаю как председатель Верховной Рады. Это не игрушки. Это не КВН, это не шоу. Противовесом медведчукам в парламенте должна быть украинская сила. Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками. В комнате должны быть взрослые. Тот, кто может принимать решения, непопулярные и тяжелые, у кого достаточно силы воли и духа идти на прямое противостояние с врагом.

Хватит хайпа, челленджей и хештегов, хватит приколов! Мы должны защитить Украину! Мы делали это не раз и сделаем в этот раз. Хочу снова перенестись в те зимние ночи на Майдане. Мы победили тогда, потому что верили, что эти нереальные и фантастические вещи можно осуществить. Пассивное большинство тогда считало многих из нас сумасшедшими, но наша вера стала победой. И сейчас, когда вновь считают проценты и выбирают бренды, мы должны просто идти вперед со щитом веры и с мечом правды в руках, под знаменами святого архангела Михаила, под колокола Михайловского, которые бьются в унисон с нашими сердцами, как в ту декабрьскую ночь. Идем вперед к победе! Держим строй! Плач не дал свободу еще никому, а кто борец, тот приобретает мир! Слава Украине!

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовали и утвердили список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В первую десятку списка новой партии Порошенко вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

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