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"Идем в перед со щитом и мечем!" Парубий выступил с сильной речью на съезде "ЕС"

1.4тЧитать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступил с мощным посланием к украинцам на съезде партии "Европейская Солидарность", в которой он занял второй номер в списке.

В своей речи он призвал сограждан не забывать об уже достигнутых победах и напомнил о том, как важно бороться с реваншистами, пытающимися вернуть Украину под рабское ярмо Москвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст выступления Парубия.

Новости
"Это капитуляция!" Парубий ответил на скандальное заявление Зеленского по Донбассу

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Скриншот видео

В последнее время мы видим много плохих новостей. Некоторые из них иногда даже кажутся просто плохими шутками. И действительно, последний месяц нам редко дает основания для оптимизма. В нашем лагере слышно голоса уныния, голоса, которые говорят о потерянной надежде. И даже есть голоса, которые говорят о поражении. Но я всегда отвечаю на это – мы все вместе проходили и более тяжелые времена. Я всегда вспоминаю начало Майдана, когда людей на протесте было не так много, как в последний период, а банда Януковича была сильной. Тогда долгими зимними ночами мы пили на Майдане горький кофе и верили.

Если бы кто-то тогда сказал, что через несколько месяцев Янукович сбежит, что начнется российская агрессия, а украинская армия восстанет из пепла и будет давать отпор врагу под гимн ОУН и официальное приветствие "Слава Украине!"... Если бы кто-то тогда сказал, что мы будем в Киеве ехать по проспекту Бандеры и по улице Шухевича, а по всей стране не останется ни одного памятника Ленину ... Что курс в ЕС и НАТО станет конституционной нормой, возродится украинская песня, украинское кино, украинский язык, что украинская церковь получит независимость и станет равной с другими церквами мира, украинцы без виз смогут путешествовать по всей Европе ... Что исторический враг Украины, благодаря нашей дипломатии и лично Петру Порошенко, станет изгоем на исторической арене и будет подыхать от санкций! Если бы кто-то такое рассказал в одну из зимних ночей на Майдане, если бы кто-то сказал, что все это будет правдой через пять лет, это звучало бы фантастически, это давало бы основания думать, кофе ли мы пьем. Теперь все это стало украинской действительностью, реальностью. И мы это сделали – украинцы и каждый в этом зале!

Каждый на своем участке фронта – кто на передовой в окопах, кто в парламенте, круглосуточно работая над законопроектами. Как, например, над законом о государственном языке, нашим великим выигранным боем. Кто-то на дипломатическом поле боя, представляя Украину перед всем миром как страну, которая борется за свободу и достоинство. Кто-то в правительстве, кто-то как волонтер, но каждый из присутствующих внес свой вклад в победу. А все вместе мы – украинская сила!

Под обстрелами Москвы мы меняли Украину. Это выглядело, как боец, который сам себе перевязывая рану, продолжает отстреливаться и даже переходит в атаку, как это было с украинской армией, когда главнокомандующий отдал приказ перейти в контрнаступление. И мы перешли! Это была большая украинская победа за долгий период нашей истории.

В 2014 году многие уже стерли Украины с карты мира, многие списал нас со счетов, но мы выстояли и запустили необратимые изменения. Нация меняется. Мы никогда не вернемся в рабское ярмо, как бы этого не хотели эти демоны из прошлого, которые сегодня вновь пытаются взять под контроль нашу страну. Эта антиукраинская нечисть, которая стремится снова затянуть нас в смертельные объятия Москвы.

Они идут на выборы, чтобы уничтожить Украину. Их задача – капитулировать под якобы хорошими лозунгами федерализации, народовластия, так называемого мира на условиях Москвы. Они хотят уничтожить все наши достижения – наш язык, церковь, курс в НАТО. Но силы реванша получат достойный и жесткий ответ. В нашем государстве достаточно достойных и мужественных граждан, которые остановят враждебные планы.

Побратимы, не думайте о выборах. Забудьте о рейтингах. Мы с вами на войне. Это наша война, как на Майдане, так и на востоке. Мы с вами должны остановить нашествие популизма, реваншизма и иногда подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками. От решений следующего парламента зависит судьба государства. Я это точно знаю как председатель Верховной Рады. Это не игрушки. Это не КВН, это не шоу. Противовесом медведчукам в парламенте должна быть украинская сила. Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками. В комнате должны быть взрослые. Тот, кто может принимать решения, непопулярные и тяжелые, у кого достаточно силы воли и духа идти на прямое противостояние с врагом.

Хватит хайпа, челленджей и хештегов, хватит приколов! Мы должны защитить Украину! Мы делали это не раз и сделаем в этот раз. Хочу снова перенестись в те зимние ночи на Майдане. Мы победили тогда, потому что верили, что эти нереальные и фантастические вещи можно осуществить. Пассивное большинство тогда считало многих из нас сумасшедшими, но наша вера стала победой. И сейчас, когда вновь считают проценты и выбирают бренды, мы должны просто идти вперед со щитом веры и с мечом правды в руках, под знаменами святого архангела Михаила, под колокола Михайловского, которые бьются в унисон с нашими сердцами, как в ту декабрьскую ночь. Идем вперед к победе! Держим строй! Плач не дал свободу еще никому, а кто борец, тот приобретает мир! Слава Украине!

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовали и утвердили список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В первую десятку списка новой партии Порошенко вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

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Персоны
Андрей ПарубийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель ты изменяешь себе...Слово мощное надо бы заменить на слово...фантастическое....или феерическое...или...феноменальное...
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Марк Микола
Марк Микола
Так в нього ж довідка з психіатрички. Воно писати не навчилося, а промова - це не для нього.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На кого это расчитано? 75% вас нахрен послало))))))
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