Идем по стопам Путина? Как в Украине пытаются уничтожить свободу слова

4 июля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал скандальный законопроект №6688, который позволяет блокировать информационные ресурсы без решения суда, и рекомендовал депутатам проголосовать за него в первом чтении.

Авторы документа (которые поголовно являются членами этого комитета) утверждают, что он якобы поможет Украине справиться с угрозой кибератак со стороны России.

Однако эксперты по киберугрозам сильно сомневаются, что это сработает. Зато правозащитные организации и журналисты уверены, что в стране уничтожат свободу слова.

OBOZREVATEL разобрался в нюансах происходящего.

История вопроса

Год назад практически идентичный законопроект уже пытались протащить на рассмотрение Верховной Рады, воспользовавшись истерией вокруг мощной волны кибератак, которая накрыла Украину.

10 июля 2017 года нардеп от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и его коллега из "Блока Петра Порошенко" Иван Винник подали в парламент законопроект №6676, но на следующий день Рада отказалась включать его в повестку дня.

Номер законопроекта поменялся, а инициатор все тот же

А уже 12 июля в парламент поступил тот самый законопроект №6688. Новый, а по сути тот же самый законопроект, снова попытались впихнуть на рассмотрение Верховной Рады, но и эта попытка провалилась. Тогда авторы решили взять паузу и активизировались только в июне 2018 года.

21 июня им наконец-то удалось собрать нужное для включения в повестку дня количество голосов. Теперь законопроект может быть рассмотрен и принят в первом чтении в любой день, отведенный для голосований. И, судя по всему, голосование случится уже очень скоро.

Кто авторы?

Любопытно, что среди авторов законопроекта снова значится Иван Винник. На этот раз компанию ему составили нардепы от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук и Татьяна Черновол. Вся троица входит в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, который возглавляет скандальный нардеп Сергей Пашинский, и тесно с ним связана.

Нардеп Иван Винник является заместителем Пашинского в комитете по нацбезопасности, а заодно, как говорят, еще и партнером по бизнесу. Татьяна Черновол его давний друг (а может и больше) и всегда готова кинуться ради Пашинского грудью на амбразуру. Руководитель сайта "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук плотно связан с силовыми структурами, которым такие законопроекты явно по душе.

Кстати, а никого не смущает, что авторы законопроекта сами же и рекомендовали его к принятию парламентом в первом чтении? Нет, если их рекомендация не будет учитываться во время голосования и использоваться в качестве аргумента "за", то ради Бога. Но если все же будет, то...господа, вы в своем уме?

Что они предлагают?

Во-первых, дать право следователям и прокурорам блокировать любой сайт на срок до 48 часов без разрешения суда. Правда потом следователю все равно придется идти в суд за разрешением, но время у него будет.

Обязать интернет-провайдеров за свой счет установить средства для осуществления блокировок, что уже вызвало у них волну возмущения. А заодно заставить отраслевого регулятора создать реестр блокировки санкций и дать ему право наказывать провайдеров штрафами в размере 1-5% от оборота в случае нарушения правил.

Смахивает на то, что авторы законопроекта вдохновлялись опытом России, где уже существует подобная структура - "Роскомнадзор". Кстати, в Кремле тоже изначально создавали "Роскомнадзор" для борьбы с терроризмом, а на деле получилось, что с инакомыслием.

Мнения против

Журналист Владимир Бойко

"Идея о внесудебном блокировании внесена в законопроект лишь с целью отвлечь внимание – на стадии первого чтения, после бурного обсуждения его заменят на блокирование Интернет-изданий только по решению суда, что будет расцениваться как огромная уступка властей в пользу свободы слова.

Суть проекта закона №6688 – это введение нового определения терроризма, а именно: "осуществление влияния на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". То есть в случае превращения этого законопроекта в закон террористом будет считаться любой журналист или блоггер, который, например, критиковать Татьяну Чорновол за то, что она сексуально обслуживает Сергея Пашинского в помещениях Верховной Рады. И уже доподлинно технологическим терроризмом будут считаться публикации о хищениях в "Укроборонпроме" средств государственного бюджета.

А это означает, что по факту каждой критической публикации о деятельности народного режима СБУ будет иметь формальные основания регистрировать уголовное производство и обращаться в суд с ходатайством о предоставлении согласия на проведение негласных следственных действий в отношении автора статьи. При этом мера пресечения в случае сообщения журналисту о подозрении может быть только один – содержание под стражей. Поскольку любые другие меры по делам такой категории запрещены поправками, внесенными в УПК Украины в 2014 году.

Конечно, никаких массовых арестов журналистов и блогеров не будет. Да и цеплять "антикоррупционных" грантоедов СБУ не станет. Но те из авторов, кто не имеет "крыши" в европейских или американском посольствах, после нескольких вызовов в СБУ призамисляться, стоит ли писать на такие темы, а те, у кого "крыша" – попадут под негласное наблюдение".

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова

"Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он прожимают этот законопроект уже год. "Осуществление влияния на органы государственной власти" - это любой общественный контроль или рядовой пикет - в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов - это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов".

Эксперт по кибербезопасности Олег Ваврин

"Цель очень благородная, но напрягает сразу несколько моментов. Во-первых, от кибератак это Украину не защищит. Хакеры слишком мобильны и будут атаковать с сайтов-однодневок, о которых определенного момента никто и знать не будет.

Второй момент. Авторы говорят, что волноваться не стоит, поскольку блокировка без разрешения суда возможна только на 48 часов. Но что будет если вырубить интернет-СМИ на двое суток? Или крупный интернет-магазин? Это огромный минус по деньгам, отток аудитории, проблемы с рекламодателями и т.д. Мы точно хотим дать такой рычаг давления в руки каждом следаку?

И я молчу, что сейчас взвоют интернет-провайдеры, которым нужно будет устанавливать дополнительное оборудование за свой счет. Понятно, что сразу после этого взлетят цены на интернет-услуги. Ладно, кто-то скажет, что ради дела можно и потерпеть. Но если толку не будет, то за что мы должны платить больше?", - сказал он в комментарии OBOZREVATEL.