"Идем дальше заявлений": Климкин заявил о конкретных мерах против РФ

Украина будет настаивать, чтобы союзники ввели новые санкции против России из-за проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подчеркнув, что осудить и не признавать это "волеизъявление" должны на 100% во всем цивилизованном мире.

"Мы должны пойти дальше заявлений. Поэтому, во-первых, будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции", - подчеркнул глава украинской дипломатии в интервью ВВС.

По его словам, если это оставить просто так на уровне заявлений, то в России могут сказать "ну осудили, и что дальше?".

"Конечно, не так просто и не так однозначно выявить всех, кто до этого имел отношения. Но будем стараться это делать", - добавил Климкин.

Напомним, Евросоюз официально заявил, что не признает результаты выборов президента РФ в Крыму.