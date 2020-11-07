Идеи Кравчука по ОРЛДО – худший из вариантов.

Свободная экономическая зона на территории ОРДЛО – худшая из идей, которые могли быть озвучены при обсуждении идеи СЭЗ как таковой.

Во-первых, СЭЗ просто "ради восстановления региона" будет означать создание серой зоны для отмывания денег и ухода от налогов. Самое идиотское, что Украина за это будет ещё приплачивать из собираемых на остальных территориях налоговых поступлениях.

Во-вторых. Украина, по словам Кравчука, будет требовать от РФ отмены части решений, касающихся ОРДЛО. Забавно - со своей стороны запускается процесс, а от РФ "требовать". Ещё более забавным выглядит перспектива пересмотра Кремлём, например, своей миграционной политики.

В-третьих, часть олигархических групп достаточно оперативно перерегистрируются на бывшей территории ОРДЛО и тем самым уведут остатки своих налогов. При этом владельцы бизнеса будут с чистыми, ако слеза, глазами рассказывать, что они не выводят деньги из страны: Донбасс - это же Украина.

В-чётвертых. Региональные элиты остальной части страны увидят наглядный пример, что немного поугрожав либо повоевав с центром, можно получить больше. До войны не дойдёт, но жёсткий шантаж, даже с чем-то вроде блокпостов, вполне возможен. В конце концов, по результатам местных выборов можно спорить, какая партия набрала больше, но, с учётом договорняков и формирования "местных ячеек", очевидно одно - общеукраинская повестка успешно слита, а региональные кланы уже усилились. Положительный пример с ОРДЛО для них будет очень заразным. А у Киева, по большому счёту, не осталось механизмов сдерживания.

В-пятых. Лучшие, по сравнению с остальной частью страны, условия для ведения бизнеса (хотя бы с точки зрения налогообложения) создадут политические риски в общественных отношениях. Сложно будет объяснить ветерану войны на Донбассе, что он воевал ради того, чтобы "по ту сторону линии фронта" были лучшие налоги. Даже не на освобождённой территории Донбасса, а именно "по ту сторону".

Кравчук подаёт это как "державницьке" решение. Что же, учитывая ход идей и способность заглянуть в завтра, я понимаю, почему он проиграл выборы в середине 90-х. Не понимаю только, зачем его, как чёрта из табакерки, достали сейчас.

С другой стороны, в ТКГ есть адекватные люди. Насколько понимаю, пока что идея - концепция для того, чтобы прощупать почву, а так же потому что свой план выкатила РФ.

Я очень надеюсь что у адекватной части группы хватит выдержки послать нах*** как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче.

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