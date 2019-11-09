"И Закарпатье, и Львов": экс-министр оскандалился заявлением о "распаде" Украины

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на несколько государств по примеру Югославии.

Такое заявление в эфире Newsone сделал бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко. По словам политика, новой власти нужно сконцентрировать право применения силы в своих руках и разобраться с бунтующими боевиками.

"Я вижу, как на глазах – не идет речь, кто вата, что будет в "ДНР" – мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу.

Вместо того, чтобы определить приоритеты, как мы делаем это дома, как делаем в компании, и просто сказать: "Вот это делаем первое". Просил народ 80% мир – будет мир. Чудят добровольцы – приказ ГРУ – в один день всех утихомирили. Ночью, тихо...

Монополия на силу должна быть только у государства, иначе начинается "свадьба в Малиновке. Хватит рвать на себе вышиванки... А если мы этим "ляшкам" и подобным с риторикой оставим, то, поверьте, что бы президент не сделал на Донбассе, особый статус, – так они уже качают – и Закарпатье, и Львов. Скажут: "А чем мы хуже". Ну вот и распад", – заявил Червоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, отличился очередным бредовым заявлением об Украине, сказав, что ею правят чужие, пришельцы и приблуды.

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