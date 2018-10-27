"И яйцами, и шашками": Гриценко напомнил Парубию историю и упрекнул его

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко припомнил, как нынешний спикер Андрей Парубий раньше был в оппозиции и боролся за законность, а теперь ее не соблюдает.

"Хочу напомнить, что Андрей Парубий не всегда был спикером. И был момент, когда Андрей Парубий сидел в оппозиции рядом со мной и спикером тогда был Владимир Литвин, который шел на нарушения, принимая решение по харьковским соглашениям", - напомнил Гриценко в эфире NewsOne.

"И тот же Парубий и яйцами, и шашками требовал от спикера Литвина соблюдения регламента. А теперь Андрей Парубий стал спикером. И пошла та же аморальная история", - рассказал политик.

"Когда тебе нужно ты по 50 раз возвращаешь на голосование, умоляешь, топаешь ногами, брызгаешь слюной. Когда тебе не нужно, ты все быстро сворачиваешь. Это все видно, люди это видят", - отметил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко считает, что нардепов, которые нарушают порядок голосования в Раде, нужно лишать мандата.