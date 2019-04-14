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"И вся Украина развалится": в России раскрыли несостоявшийся план Путина

9.2тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин не пытается повторить "крымский сценарий" на Донбассе из-за активного противостояния армии Украины.

Захват в 2014 году Донецкой и Луганской областей не были конечной целью российской агрессии. Все военные действия велись для того, чтобы сделать так называемый коридор к аннексированному Крыму, сообщил в интервью "Донбасс Реалии" российский блогер Александр Рыклин.

"Однако, конечно, уже тогда у Путина была глобальная идея – уничтожение украинской государственности в целом. Что он откусит кусок востока и юга и вся Украина автоматически развалится", – выразил свое мнение Рыклин.

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Он объяснил, что быстрый и полный захват Донбасса у Путина не удался, поэтому риск углубления экспансии и взятия под контроль других населенных пунктов невелик.

Александр Рыклин

Александр Рыклин

"Крым Реалии"

"Думаю, сейчас их стратегия – замораживать конфликт и таким образом дестабилизировать ситуацию в Украине", – предположил блогер.

Он также подчеркнул, что оккупированные части Донбасса могут вернуться под контроль Украины как только в России сменится власть.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в интервью народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук и координатор "Информационного сопротивления" объяснил, почему Украина не сможет скоро вернуть захваченный Донбасс.

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Персоны
Владимир ПутинАлександр Рыклин
Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Каждый кто-то что-то раскрывает. Раскрывалка не устала?
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1
1
Маринов Михаил
Маринов Михаил
пУтин плохо учился в школе: по основным предметам у него были тройки, которые фактически являлись двойками и тем самым его вытягивали, чтобы не оставлять на второй год. Поэтому, когда он вырос и стал "многоходовочником" - все его пробелы в образовании и проявились! Как бы он ни многоходовничал, на выходе будет пшик!
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3
0
вованов вован
вованов вован
Маринов Михаил, а ты что, коми, да еще и балтийский матрос тральщика со службой "в во"там, муж финнки, владелец крупного бизнеса в Прибалтике и Питере, с НИК и аватаркой, переделанной от немецкого певца Марина Майка, с ним вместе на одной парте сидел? Этот балаган, с якобы путинским аттестатом уже давно обсмеяли, а ты, "социаль-демократ, либерастического направления", все воняешь этим. Обнови методичку.
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0
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CARGO 100
CARGO 100
"... несостоявшийся план Путина" Вы, селяне, просто даже себе и представить не можете весь план Путина ...
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2
Гетман Андрей
Гетман Андрей
CARGO 100, по развалу раиси?)
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2
0

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