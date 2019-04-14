"И вся Украина развалится": в России раскрыли несостоявшийся план Путина

Президент РФ Владимир Путин не пытается повторить "крымский сценарий" на Донбассе из-за активного противостояния армии Украины.

Захват в 2014 году Донецкой и Луганской областей не были конечной целью российской агрессии. Все военные действия велись для того, чтобы сделать так называемый коридор к аннексированному Крыму, сообщил в интервью "Донбасс Реалии" российский блогер Александр Рыклин.

"Однако, конечно, уже тогда у Путина была глобальная идея – уничтожение украинской государственности в целом. Что он откусит кусок востока и юга и вся Украина автоматически развалится", – выразил свое мнение Рыклин.

Он объяснил, что быстрый и полный захват Донбасса у Путина не удался, поэтому риск углубления экспансии и взятия под контроль других населенных пунктов невелик.

Александр Рыклин "Крым Реалии"

"Думаю, сейчас их стратегия – замораживать конфликт и таким образом дестабилизировать ситуацию в Украине", – предположил блогер.

Он также подчеркнул, что оккупированные части Донбасса могут вернуться под контроль Украины как только в России сменится власть.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в интервью народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук и координатор "Информационного сопротивления" объяснил, почему Украина не сможет скоро вернуть захваченный Донбасс.

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