"И вашим, и нашим": Лукашенко подловили на хитрости с Порошенко и Путиным

Журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов подловил президента Беларуси Александра Лукашенко в хитрости во время обращения к своим коллегам.

Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге в Twitter. В частности, журналист сравнил обращения Лукашенко к президенту Украины Петру Порошенко и российскому лидеру Владимиру Путину.

"Лукашенко - Путину в Могилеве: Вы чувствуете здесь себя, как дома на этом клочке русской земли. Это город больше русский, чем белорусский. Лукашенко - Порошенко в Гомеле: Вы чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Здесь очень много живет украинцев", – процитировал Смирнов.

В сети подметили, что президент Беларуси пытается угодить сразу двум странам, которые находятся в конфликте.

Лукашенко - Путину в Могилеве: Вы чувствуете здесь себя как дома на этом клочке русской земли. Это город больше русский, чем белорусский



Лукашенко - Порошенко в Гомеле: Вы чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Здесь очень много живет украинцев pic.twitter.com/B5fHHM5YK4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 жовтня 2018 р.

"Это и называется: "политика", "Ласковый телок, двух маток сосет", "Жить захочешь, не так раскорячишься", "И нашим, и вашим, всем спляшем", "Он для своей страны старается, как бы мы к этому ни относились", "Уроки проституции", "Двоехвостка", "Многовекторный".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября Лукашенко встретился с президентом Украины Петром Порошенко на форуме в Гомеле. Он заявил, что Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе, потому что там гибнут "ни в чем не повинные люди".

Позже на брифинге он обратился на "ты" к украинскому коллеге. Однако Порошенко сдержанно на это отреагировал.