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"И вашим, и нашим": Лукашенко подловили на хитрости с Порошенко и Путиным

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Журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов подловил президента Беларуси Александра Лукашенко в хитрости во время обращения к своим коллегам.

Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге в Twitter. В частности, журналист сравнил обращения Лукашенко к президенту Украины Петру Порошенко и российскому лидеру Владимиру Путину.

"Лукашенко - Путину в Могилеве: Вы чувствуете здесь себя, как дома на этом клочке русской земли. Это город больше русский, чем белорусский. Лукашенко - Порошенко в Гомеле: Вы чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Здесь очень много живет украинцев", – процитировал Смирнов.

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В сети подметили, что президент Беларуси пытается угодить сразу двум странам, которые находятся в конфликте.

"Это и называется: "политика", "Ласковый телок, двух маток сосет", "Жить захочешь, не так раскорячишься", "И нашим, и вашим, всем спляшем", "Он для своей страны старается, как бы мы к этому ни относились", "Уроки проституции", "Двоехвостка", "Многовекторный".

"И вашим, и нашим": Лукашенко подловили на хитрости с Порошенко и Путиным
"И вашим, и нашим": Лукашенко подловили на хитрости с Порошенко и Путиным
"И вашим, и нашим": Лукашенко подловили на хитрости с Порошенко и Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября Лукашенко встретился с президентом Украины Петром Порошенко на форуме в Гомеле. Он заявил, что Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе, потому что там гибнут "ни в чем не повинные люди".

Позже на брифинге он обратился на "ты" к украинскому коллеге. Однако Порошенко сдержанно на это отреагировал.

Персоны
Александр ЛукашенкоПетр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Стосунки треба підтримувати, але не дуже довіряти.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Лукашенко понимает, что где живут, там не гадят. Он ведёт многовекторную политику и старается поддерживать ровные отношения со всеми соседями. Беларусь - независимое суверенное государство, которое действует в своих интересах. В отличие от постмайданной Украины, которая в угоду своим заокеанским хозяевам готова даже в ущерб себе разосраться со всеми своими соседями.
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