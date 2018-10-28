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''И у этого человека есть ядерная кнопка'': Трампа высмеяли за казус с зонтом

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оконфузился во время подъема на трап самолета, бросив у входа свой зонт.

Видео смешного момента опубликовал в своем Facebook Рустем Адагамов. На видео видно, как глава Белого Дома подымается на свой самолет с зонтом в руках. Поднявшись ко входу, он на несколько секунд останавливается, а затем попросту бросает свой зонт прямо на трап.

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"Над Трампом опять смеются. После подъема по трапу ко входу в самолет его никто не встретил, а сам он не захотел или просто не умеет закрывать зонт. Поэтому он его просто бросил", — иронично комментирует ситуацию Адагамов.

В комментарии пользователи предположили, что в таких случаях президента у входа в самолет должен встречать специальный сотрудник охраны и забирать зонт.

''И у этого человека есть ядерная кнопка'': Трампа высмеяли за казус с зонтом

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Персона
Дональд Трамп
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