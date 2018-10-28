''И у этого человека есть ядерная кнопка'': Трампа высмеяли за казус с зонтом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оконфузился во время подъема на трап самолета, бросив у входа свой зонт.

Видео смешного момента опубликовал в своем Facebook Рустем Адагамов. На видео видно, как глава Белого Дома подымается на свой самолет с зонтом в руках. Поднявшись ко входу, он на несколько секунд останавливается, а затем попросту бросает свой зонт прямо на трап.

"Над Трампом опять смеются. После подъема по трапу ко входу в самолет его никто не встретил, а сам он не захотел или просто не умеет закрывать зонт. Поэтому он его просто бросил", — иронично комментирует ситуацию Адагамов.

В комментарии пользователи предположили, что в таких случаях президента у входа в самолет должен встречать специальный сотрудник охраны и забирать зонт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети пристыдили президента России Владимира Путина, подметив его спецобувь для встречи с главой США Дональдом Трампом.