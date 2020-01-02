"И тут вляпались!" Бирюков назвал ошибку Трампа и Пристайко

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков назвал ошибку президента США в высказывании относительно помощи Франции и Германии Украине и заявил о некомпетентности главы украинского МИДа.

"Трамп врёт. Рассказывать о том, что только США оказывают нам помощь – не совсем корректно. И Франция, и Германия не единожды оказывали макроэкономическую помощь Украине", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя упрек американского лидера в адрес этих государств Евросоюза.

"Франция и Германия являются лидерами по антироссийским санкциям. Без их консолидированной позиции Евросоюз уже давным-давно бы отменил санкции и радостно торговал бы с Россией", – подчеркнул Бирюков.

Дональд Трамп

В то же время он пояснил, что ни Франция, ни Германия не могут оказывать Украине военную помощь в силу объективных причин. "Они являются участниками Минского переговорного процесса. Было бы некорректно оказывать военную помощь одной из стран, которая тоже участвует в Минском процессе", – пояснил волонтер.

В этом контексте он напомнил о недавнем обращении украинского МИДа к Германии относительно предоставления военной помощи. "Наши новые власти умудрились и тут вляпаться. Пристайко сообщил о том, что они послали в Германию запрос на военную помощь, и там им, естественно, отказали", – заметил Бирюков.

"В течение последних 5 лет мы так Германию не унижали, обращаясь с просьбой, в которой они были вынуждены отказать", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

1 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они "не выделяют деньги" Украине. "Почему всегда только Соединенные Штаты?" – спросил он.

Ранее Трамп озвучил подобный упрек в ноябре 2019 года. В своем Twitter он написал: "Почему Германия, Франция (Европа) не платят?"

Ранее, в сентябре того же года, американский президент заявил о том, что намерен задерживать выплаты финансовой помощи Украине. Причина – желание Трампа побудить Францию, Германию и другие страны Евросоюза вкладывать больше средств в Украину.

27 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что Германия отклонила просьбу о военной помощи. Он высказал надежду на то, что Берлин пересмотрит "такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

Власти Германии сообщили, что с 2014 года выделили Украине помощь на сумму 1,4 млрд евро.

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