Главная Новости
2 января • обновлено в 18:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"И тут вляпались!" Бирюков назвал ошибку Трампа и Пристайко

Читать материал на украинском

Экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков назвал ошибку президента США в высказывании относительно помощи Франции и Германии Украине и заявил о некомпетентности главы украинского МИДа.

"Трамп врёт. Рассказывать о том, что только США оказывают нам помощь – не совсем корректно. И Франция, и Германия не единожды оказывали макроэкономическую помощь Украине", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя упрек американского лидера в адрес этих государств Евросоюза.

"Франция и Германия являются лидерами по антироссийским санкциям. Без их консолидированной позиции Евросоюз уже давным-давно бы отменил санкции и радостно торговал бы с Россией", – подчеркнул Бирюков.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

В то же время он пояснил, что ни Франция, ни Германия не могут оказывать Украине военную помощь в силу объективных причин. "Они являются участниками Минского переговорного процесса. Было бы некорректно оказывать военную помощь одной из стран, которая тоже участвует в Минском процессе", – пояснил волонтер.

Новости
Трамп пытался урезать помощь Украине: всплыли новые факты

В этом контексте он напомнил о недавнем обращении украинского МИДа к Германии относительно предоставления военной помощи. "Наши новые власти умудрились и тут вляпаться. Пристайко сообщил о том, что они послали в Германию запрос на военную помощь, и там им, естественно, отказали", – заметил Бирюков.

"В течение последних 5 лет мы так Германию не унижали, обращаясь с просьбой, в которой они были вынуждены отказать", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они "не выделяют деньги" Украине. "Почему всегда только Соединенные Штаты?" – спросил он.

  • Ранее Трамп озвучил подобный упрек в ноябре 2019 года. В своем Twitter он написал: "Почему Германия, Франция (Европа) не платят?"

  • Ранее, в сентябре того же года, американский президент заявил о том, что намерен задерживать выплаты финансовой помощи Украине. Причина – желание Трампа побудить Францию, Германию и другие страны Евросоюза вкладывать больше средств в Украину.

  • 27 декабря 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что Германия отклонила просьбу о военной помощи. Он высказал надежду на то, что Берлин пересмотрит "такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины".

  • Власти Германии сообщили, что с 2014 года выделили Украине помощь на сумму 1,4 млрд евро.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Военная помощь Украине Эксклюзив
Персоны
Вадим Пристайко Юрий Бирюков Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
макрофинансовая помощь Европейский Союз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
9
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги