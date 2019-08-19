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"И Шевченко, и Пушкин!" Разумков проигнорировал вопрос о культурных связях с Россией

2.1т Читать материал на украинском

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не ответил на вопрос, собирается ли нынешняя власть сохранять существующую культурную политику в отношении России.

При этом он заверил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка "механизмом пряника". Это прозвучало в интервью "Новому времени".

"Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", — заявил Разумков.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

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Он также отметил, что не планирует продолжать традицию украинских чиновников не общаться с российскими СМИ.

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", — сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков пообещал сделать все возможное, чтобы народные депутаты в Верховной Раде разговаривали только на украинском языке.

В противном случае им будут отключать микрофоны, пообещал он.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что шумеры до сих пор верят, что культурных связей с Россией ни когда не было?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смысл вопроса????Вы идиоты??
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