И Путин, и Навальный считают Крым признаком великодержавности, – Иноземцев

И для президента РФ Владимира Путина, и для российского оппозиционного политика Алексея Навального аннексированный Крым является признаком великодержавности.

Как заявил в интервью журналистке Алесе Бацман старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев, все оппозиционные политики "ломаются" на вопросе Крыма и Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они ломаются, потому что у них есть (или как им кажется, есть) определенный круг поддержки, который, так сказать, остается в великодержавных настроениях и поэтому, естественно, хочет сохранить вот это расширение территорий как признак великодержавности", – отметил он.

Поэтому, по словам Иноземцева, отдача Крыма что для Навального, что для Путина – это приблизительно одна и та же проблема.

Он добавил, что "в сознании этого странного народа" до сих пор живет идея того, что когда-то от Советского Союза "отвалились огромные куски".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Навальный заявил, что не может однозначно ответить чей Крым, однако пообещал провести на оккупированном полуострове референдум, если когда-нибудь займет пост президента РФ.