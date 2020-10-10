И. о. главы САП поддержал легализацию оружия, марихуаны и проституции

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук однозначно выступил за легализацию короткоствольного оружия.

В интервью "Українським новинам" он также поддержал такую идею с наркотиками и проституцией, но есть некоторые нюансы.

"Я – за легализацию короткоствольного оружия. А по проституции и наркотикам, то вопрос стоит так – если невозможно контролировать или полностью приостановить, то это надо определенным образом либо легализовать полностью, либо в определенных рамках", – сказал Грищук.

Также исполняющий обязанности главы САП подчеркнул, что не боится разгула преступности в случае легализации оружия.

"В АТО у меня был опыт общения с людьми, которые имеют оружие. По моему мнению, равенство людей заключается и в равной возможности иметь оружие – это дает возможность общаться на равных между собой. Если будет возможность это законно сделать, то не вижу в этом ничего плохого", – пояснил он свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, о назначении Максима Грищука исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры стало известно 21 августа. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя ведомства.

Напомним, что предыдущий глава САП Назар Холодницкий уволился так же 21 августа.