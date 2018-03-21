Хватит "Слава Украине": Червоненко заявил, что Украина пробила дно

Украинцам стоит не выкрикивать патриотические лозунги, а заняться развитием экономики, поскольку сейчас Украина несет огромные экономические потери, заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

При этом украинцы, несмотря на несогласие с Россией, должны придумывать способы ее переиграть, не неся убытков, сказал он в эфире телеканала ZIK.

"Все цифры говорят о том, что мы были как раз выгоднее и дешевле России, чем западные аналоги по высокотехнологическим производствам с добавленной стоимостью. Высший патриотизм, я считаю, не кричать "Слава Украине" и "Слава нации", а накормить всех, заработать денег и на них построить армию", - считает Червоненко.

Червоненко заявил о плачевном состоянии экономики Украины.

"Давайте вернемся не к вот этим "Слава Украине", а вернемся к "где наши деньги". Мы уже дно пробили. Пятое дно", - сказал Червоненко.

Он добавил, что в день в стране закрывается почти тысяча компаний, что является приговором.

При этом, по словам Червоненко, у Украины и России есть общее будущее.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Червоненко устроил жесткую перепалку с Корчинским в прямом эфире, обменявшись ругательствами.