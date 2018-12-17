''Хватит держать в заложниках'': Волкер жестко обратился к Венгрии из-за Украины

Венгрия должна прекратить держать "в заложниках" работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

С таким призывом выступил 17 декабря специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Венгрия на данный момент блокирует украинские отношения с НАТО, и мы считаем это очень неудачным моментом", – сказал Волкер.

По его словам, Украина итак находится под атакой России, а Венгрия в это время еще и блокирует заседания комиссии. Хотя Волкер уточнил, что вопрос защиты прав национальных меньшинств актуален для многих стран Европы.

"Этот вопрос должен решаться между Венгрией и Украиной на основе европейских принципов. Неприемлемо держать украинские отношения с НАТО в заложниках из-за вопроса двусторонних отношений. Это важный вопрос, но он не должен мешать нашей работе с Украиной", - отметил он.

Кадр из видео

Напомним, Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании"от 5 сентября 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия неоднократно срывала комиссию Украина-НАТО. А в конце октября 2018 года попыталась жестко опозорить Киев перед Альянсом, заявив, что положение венгерского нацменьшинства в Украине якобы существенно ухудшилось из-за отсутствия поправок к законам страны об образовании и языке.

15 ноября из Будапешта поступило сообщение о том, что правительство не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерено дождаться смены власти.

Посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн уже предупреждал Венгрию, что блокирование сотрудничества Украины с НАТО может нести угрозу со стороны России.