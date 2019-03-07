Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал оккупированный Крым худшей версией России.

Как передает УНИАН, дипломат подчеркнул, что после аннексии Кремль "не смог превратить оккупированную территорию в обычную Россию".

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры", - сказал Климкин, добавив, что в ближайшие годы численность российских войск в Крыму достигнет 50 тысяч человек.

Климкин также добавил, что РФ переселяет в Крым людей с криминальным прошлым, чтобы благодаря им усилить контроль над полуостровом.

Павел Климкин LIGA.net

Заявление главы украинского МИД разозлило россиян. Не смог удержаться от комментария и сенатор РФ Алексей Пушков. "Благодаря России крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России", — утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России разгорелся скандал из-за известного оппозиционера, который признал аннексию Крыма.

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