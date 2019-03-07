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Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме

31.2тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал оккупированный Крым худшей версией России.

Как передает УНИАН, дипломат подчеркнул, что после аннексии Кремль "не смог превратить оккупированную территорию в обычную Россию".

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры", - сказал Климкин, добавив, что в ближайшие годы численность российских войск в Крыму достигнет 50 тысяч человек.

Климкин также добавил, что РФ переселяет в Крым людей с криминальным прошлым, чтобы благодаря им усилить контроль над полуостровом.

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Павел Климкин

Павел Климкин

LIGA.net

Заявление главы украинского МИД разозлило россиян. Не смог удержаться от комментария и сенатор РФ Алексей Пушков. "Благодаря России крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России", — утверждает он.

Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме
Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме
Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме
Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме
Худшая версия России: Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России разгорелся скандал из-за известного оппозиционера, который признал аннексию Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
А что делает послемайданная недовласть? Плодит неонацистов, бросает в тюрьмы за инакомыслие, насаждает раскол и вражду. И у этих мразей ещё язык на что-то поворачивается.
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1
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S Ken
S Ken
Ага, а с 56 года Крым прям только расцветал.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вот они всё трындят и трындят про Крым, собирают слухи из анонимных твитеров и фейспуков ... Но самим украинским журналистам запрещено ездить в Крым, так как могут увидеть своими глазами то, что не влезет в эмалированные европейские кастрюли.
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2
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