Хто не працює, той отримує…

Ну що тут скажеш. Трохи засмучує, що обидві події трапилися одночасно, а так – все йде за планом.

У Києві депутата Київської міської ради, лідера депутатської групи "Київська команда" Сергія Гусовського облили зеленкою, закидали яйцями, збили з ніг і за петельки витягли на вулицю з будівлі КМДА.

А у Миколаєві на сесії міськради депутатів окропили лайном. Схоже, в Миколаві вже почалися перебої із зеленкою. До речі, "лайнова атака" відбулася після того, як один з "народних обранців" такий собі Владислав Єнтін, погрожував виборцям пістолетом прямо у холі міськвиконкому.

І в Києві, і в Миколаєві поліціянти спочатку не втручалася, даючи активістам довести заплановане до кінця. А потім і там, і там когось начебто затримали. З метою притягнення, чи до кримінальної відповідальності, чи для складання списків осіб на подання до нагород – у МВС не уточнюють.

А тим часом, після відомих подій за участю "нардепа-матюка" Олега Барни і його дурнуватих виправдовувань, з подачі шоумена Володимира Зеленського в мережі почав поширюватися челендж з хештегом #ідітьусраку. Відомі і не зовсім люди записують відверті відеозвернення до наших народних обранців.

Тема набирає обертів. Якщо так піде і надалі, то може виникнути реальна загроза, що традиційний передвиборчий "чьос" вітчизняних комедіантів, співаків ротом та інших акробатів може бути зірвано. Ну як після таких звернень погоджуватися на пропозиції їздити селами та містами з концертами на підтримку партій або окремих кандидатів будь-куди?

Подивимось, чи надовго їх вистачить. Попередні роки доволі яскраво свідчать – як тільки розцінки зростають, гуманістичні принципи нашої "культурної еліти" летять під три чорти.

Поки що зрозуміло лише одне: слово "депутат" продовжує стрімко перетворюватися на лайку. І це, відверто кажучи, не тішить. Свого часу так було у Московії, коли слово "демократ" за кілька років набуло негативного відтінку. І он що з того вийшло на фініші.