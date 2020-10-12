Хрущев и его ботинок в ООН: что произошло 12 октября 1960 года в Нью-Йорке

Ровно 60 лет тому назад, 12 октября 1960 года, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев присутствовал на заседании 15-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая запомнилась его эмоциональным выступлением.

На следующий день в газете The New York Times вышла статья под заголовком "Хрущев стучит своим ботинком по столу". Что произошло на самом деле и чем был так возмущен руководитель СССР, рассказывает OBOZREVATEL.

Так, газета опубликовала фото, которое запечатлело главу советского МИД Андрея Громыко и Хрущева, на столе перед которым стоял его полуботинок.

В этот день делегация СССР, возглавляемая Хрущевым, внесла на рассмотрение проект резолюции о предоставлении независимости колониальным странам и народам. В своем выступлении советский лидер эмоционально, в духе коммунистической идеологии того времени, обличал и клеймил колониализм и колонизаторов.

После Хрущева с трибуны Генассамблеи ООН выступал представитель Филиппин – страны, которая на себе испытала все тяготы колониализма и после долгих лет борьбы добилась независимости. Он заметил, что упомянутый документ должен касаться и стран, находящихся под контролем СССР, фактически лишенных независимости.

Слушая синхронный перевод, Хрущев взорвался. Он поднял руку в знак просьбы предоставить ему слово, но на него никто не обратил внимания. Тогда Хрущев и представители делегации СССР стали стучать по столу кулаками.

"Хрущев любил снимать часы с руки и вертеть их. В ООН он стал стучать кулаками по столу в знак протеста против выступления филиппинца. В руке были зажаты часы, которые просто-напросто остановились. И тогда Хрущев в сердцах снял с ноги ботинок, вернее, открытую плетеную сандалию и начал стучать каблуком по столу", – вспоминал советский мидовский переводчик Виктор Суходрев, многократно сопровождавший Хрущева в поездках.

Когда слово, наконец, было предоставлено, руководитель СССР назвал представителя Филиппин "холуем американского империализма".

"Я протестую против неравноправного отношения к представителям государств, здесь заседающих. Почему этот холуй американского империализма выступает? Он затрагивает вопрос, он не процедурный вопрос затрагивает! И председатель, который симпатизирует этому колониальному господству, он не останавливает его! Разве это справедливо? Господа! Господин председатель! Мы живем на земле не милостью божьей и не вашей милостью, а силой и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству! Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше!" – такими были слова Хрущева.

При этом во время выступления с трибуны он не стучал ботинком, как писали некоторые СМИ. А по воспоминаниям сына Хрущева Сергея, который присутствовал на том заседании ООН, ботинок с Хрущева снялся в толпе, а затем ему его принесла охрана. Постукивая по столу в знак несогласия с выступлением представителя Филиппин, он стал помогать себе этим ботинком.

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