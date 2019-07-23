Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Хозяева жизни" проиграли "слугам": Портников назвал показательный нюанс парламентских выборов

4.8т Читать материал на украинском

Итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины показали "тотальный провал существующей элиты".

Такое мнение в блоге на belsat.eu высказал украинский публицист Виталий Портников. Как отметил он, после победы в избирательной гонке партии "Слуга народа" "появляется соблазн сравнить украинский парламент с российским", так как впервые в истории страны одна партия может формировать правительство.

Однако, подчеркнул Портников, такое сравнение не будет корректным. "Все же это далеко не российский парламент хотя бы потому, что с ними [РФ] давно все ясно. И политика Путина тоже есть давно всем известной", – написал публицист.

Новости
"Каждый пятый – за Путина": Портников раскрыл успешную аферу Кремля на выборах в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

Коллаж

Он пояснил, что после выборов в Украине лишь немногие представители "элиты" остались в новой Раде.

"По мажоритарным округам "хозяева жизни", крупные бизнесмены и директора предприятий проигрывали "слугам" из обоймы Зеленского. Но мы пока не знаем, на кого собственно променяли украинцы свою старую элиту", – написал он.

Поэтому, новое украинское правительство наоборот оставляет много вопросов, к примеру, о том, как люди с разными убеждениями будут договариваться о совместных решениях, считает журналист.

Новости
Экономика Украины после выборов: эксперт рассказал, чего ожидать уже в ближайшее время

"Сможет ли Владимир Зеленский силой собственного авторитета убеждать своих депутатов голосовать за решения, которые могут быть несовместимы с их убеждениями и взглядами на жизнь? Каким будет новое правительство страны и действительно ли его возглавит технократ, как это обещал Зеленский? И станет ли этот технократ соратником или конкурентом президента?" – спрашивает Портников.

"Все согласны с тем, что Украина на пороге неизвестного, что мы становимся свидетелями и участниками одного из самых интересных экспериментов в новейшей политической истории востока Европы и постсоветского пространства. И именно поэтому Украина – не Россия", – подытожил он.

Отметим, ранее Портников заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в ловушке из-за монобольшинства своей политсилы "Слуга народа" в Верховной Раде.

Виталий Портников

Виталий Портников

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
политика Россия Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
2
Смешно
15
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garcia Kandra
Garcia Kandra
Google платить $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені вaелику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут ......... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
обоз,хоть ретушируйте это епло...реально жутко
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Serov Oleg, дегенерат, ты уже достал всех своими тупейшими в.ысерами. Ты бы заткнулся!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Что-то Портников оживился! Плодотворен как Дюма! Ищет нового мужа?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel