"Хозяева жизни" проиграли "слугам": Портников назвал показательный нюанс парламентских выборов

Итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины показали "тотальный провал существующей элиты".

Такое мнение в блоге на belsat.eu высказал украинский публицист Виталий Портников. Как отметил он, после победы в избирательной гонке партии "Слуга народа" "появляется соблазн сравнить украинский парламент с российским", так как впервые в истории страны одна партия может формировать правительство.

Однако, подчеркнул Портников, такое сравнение не будет корректным. "Все же это далеко не российский парламент хотя бы потому, что с ними [РФ] давно все ясно. И политика Путина тоже есть давно всем известной", – написал публицист.

Иллюстрация. Выборы в Раду Коллаж

Он пояснил, что после выборов в Украине лишь немногие представители "элиты" остались в новой Раде.

"По мажоритарным округам "хозяева жизни", крупные бизнесмены и директора предприятий проигрывали "слугам" из обоймы Зеленского. Но мы пока не знаем, на кого собственно променяли украинцы свою старую элиту", – написал он.

Поэтому, новое украинское правительство наоборот оставляет много вопросов, к примеру, о том, как люди с разными убеждениями будут договариваться о совместных решениях, считает журналист.

"Сможет ли Владимир Зеленский силой собственного авторитета убеждать своих депутатов голосовать за решения, которые могут быть несовместимы с их убеждениями и взглядами на жизнь? Каким будет новое правительство страны и действительно ли его возглавит технократ, как это обещал Зеленский? И станет ли этот технократ соратником или конкурентом президента?" – спрашивает Портников.

"Все согласны с тем, что Украина на пороге неизвестного, что мы становимся свидетелями и участниками одного из самых интересных экспериментов в новейшей политической истории востока Европы и постсоветского пространства. И именно поэтому Украина – не Россия", – подытожил он.

Отметим, ранее Портников заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в ловушке из-за монобольшинства своей политсилы "Слуга народа" в Верховной Раде.

Виталий Портников Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.

В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.

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