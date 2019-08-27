"Хотят вытолкать. Втихаря!" В "Слуге народа" разгорелся скандал вокруг Куницкого

Будущий нардеп от партии "Слуга народа" Александр Куницкий пожаловался, что его не допустили к работе в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом блогер сообщил в Facebook по итогам "полуформального заседания". По словам Куницкого, в данном комитете он должен был занять должность заместителя главы - своего однопартийца Дениса Монастырского.

"Я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной! Кому же я могу мешать реформировать полицию?" - возмутился Куницкий.

Своего однопартийца поддержал также Александр Дубинский, потребовав реакции от лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова.

"Человека и гражданина, который посвятил годы борьбе с коррупцией и произволом МВД - пытаются вытолкать из правоохранительного комитета Рады. Причём, втихаря и без пояснений. Уверен, руководство партии должно отреагировать", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне народные депутаты 9-го созыва Верховной Рады определились с руководителями парламентских комитетов. Из них 18 комитетов "забрала" партия "Слуга народа", остальные 5 достались оппонентам.

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