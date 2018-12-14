''Хотят впихнуть Беларусь в Россию!'' О чем говорил восставший против Путина Лукашенко

В пятницу, 14 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко дал пресс-конференцию представителям российских СМИ, где ответил на вопросы о поглощении Россией и отношениях с Украиной.

Мероприятие состоялось в минском Дворце Независимости в присутствии более 80 журналистов, экспертов и блогеров, сообщает "Интерфакс Беларусь". Президент затронул тему союзной интеграции с РФ.

Как заявил Лукашенко, взаимодействие россиян и белорусов продолжается и он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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При этом, отметил он, Беларусь и РФ всегда находили компромиссы даже в самых сложных вопросах. "Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса", — рассказал Лукашенко.

Высказался он и о так называемом союзном "шенгене". "Я думаю, это не проблема будет — подписание этого соглашения. Тем более что как МИД меня информируют, там учтены все пожелания и белорусов, и россиян", — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также опроверг заявления о том, что Россия "кормит" Минск. "Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Полная чепуха!" — заверил он.

Как оказалось, в отношениях с Россией не все так гладко. В частности, заявил Лукашенко, решения российского руководства нарушают их договоренности. "Мы требуем от РФ создания равных условий для субъектов хозяйствования!" — выразился он.

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При этом, по его словам, несмотря на интеграционные проблемы, в духовном плане раскол белорусов невозможен. "Никогда не будет в Беларуси, как в Украине. Никогда", — резюмировал президент.

При этом упомянул Лукашенко и о том, что в Украине якобы отвергли его дельные предложения. "Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению. Но меня отвергли!", — высказался он.

Александр Лукашенко Народна правда

Кроме этого, белорусский президент призвал Москву не шантажировать Минск, а действовать согласно договоренностям. "Шантажировать Беларусь, наклонить, стать коленом на грудь — бесполезно!" — заверил он.

Лукашенко также заподозрил власти России в попытках присоединить Беларусь. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации!"— подчеркнул он.

baltnews.lt

На вопрос, может ли Беларусь стать частью России, Лукашенко категорично ответил: "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. Суверенитет для нас — святое".

Представителей российских СМИ он обвинил в распространении фейков и пояснил, что не извинялся перед Путиным на саммите в Санкт-Петербурге. "Там такая каша была. Мы все извинялись друг перед другом. А вы это преподнесли, будто после перепалки я просил прощения у президента РФ. Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться", — сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сделал скандальное заявление о присутствии в Украине "отморозков-нацменов".