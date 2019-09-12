"Хотят сделать ручными животными": в "Слуге народа" взбунтовались против Зеленского

Депутаты из фракции президентской партии "Слуга народа" возмутились законопроектом, которым предлагают лишать мандата парламентариев, которые не желают вступать во фракции в Верховной Раде.

Свое недовольство высказали они в сессионном зале в четверг, 12 сентября, в комментарии "Украинской правде".

"Они с нами не считаются", – отметили нардепы.

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Парламентарии также пожаловались, что Офис президента и руководство партии стремится превратить их в "абсолютно ручных животных".

Так, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающие лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался, или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Согласно проектам в случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политсилы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конституционный суд направили законопроект Зеленского, который предлагает лишать мандата за кнопкодавство и прогулы.

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