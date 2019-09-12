Главная Новости
12 сентября • обновлено в 23:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Хотят сделать ручными животными": в "Слуге народа" взбунтовались против Зеленского

1.5т Читать материал на украинском

Депутаты из фракции президентской партии "Слуга народа" возмутились законопроектом, которым предлагают лишать мандата парламентариев, которые не желают вступать во фракции в Верховной Раде.

Свое недовольство высказали они в сессионном зале в четверг, 12 сентября, в комментарии "Украинской правде".

"Они с нами не считаются", – отметили нардепы.

Новости
Провалили голосование: "Слуга народа" впервые не собрала большинство

В "Слуге народа" взбунтовались против Зеленского

В "Слуге народа" взбунтовались против Зеленского

Парламентарии также пожаловались, что Офис президента и руководство партии стремится превратить их в "абсолютно ручных животных".

Так, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающие лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался, или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Согласно проектам в случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политсилы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конституционный суд направили законопроект Зеленского, который предлагает лишать мандата за кнопкодавство и прогулы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа законопроект Верховная Рада Украины Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
13
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel