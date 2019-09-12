"Хотят сделать ручными животными": в "Слуге народа" взбунтовались против Зеленского

Депутаты из фракции президентской партии "Слуга народа" возмутились законопроектом, которым предлагают лишать мандата парламентариев, которые не желают вступать во фракции в Верховной Раде.
Свое недовольство высказали они в сессионном зале в четверг, 12 сентября, в комментарии "Украинской правде".
"Они с нами не считаются", – отметили нардепы.
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Парламентарии также пожаловались, что Офис президента и руководство партии стремится превратить их в "абсолютно ручных животных".
Так, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающие лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался, или которая его выдвигала, или вышел из фракции.
Согласно проектам в случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политсилы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конституционный суд направили законопроект Зеленского, который предлагает лишать мандата за кнопкодавство и прогулы.
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