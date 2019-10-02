"Хотят сделать из Донбасса Приднестровье!" Порошенко раскрыл планы Путина

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины.
Об этом на брифинге сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что Украина отвергла любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году. Еще тогда была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Порошенко отметил, что нельзя начинать политический процесс без выполнения ряда условий, среди которых отвод российских войск и техники и разоружения незаконных вооруженных формирований.
Порошенко раскрыл планы Путина по Донбассу
"Сначала – отвод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемой участка украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого – переход к политическому процессу. Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате", - отметил политик.
Он также напомнил и о принципиальном принятии документа дорожной карты.
"На сегодняшний день абсолютно принципиальным является и участие миротворцев, и принятие комплексного согласования документа дорожной карты. Обращаю ваше внимание: власти ничего не предложили, кроме факта встречи. И за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией. Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", - отметил Порошенко.
Как писал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко вместо заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарка заявила, что украинская сторона не возражает, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание " формулы Штайнмайера " по Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренной заявлением о ситуации в Донбассе и громкую "формулу Штайнмайера".
В сети опубликовали документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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