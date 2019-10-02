"Хотят сделать из Донбасса Приднестровье!" Порошенко раскрыл планы Путина

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины.

Об этом на брифинге сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что Украина отвергла любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году. Еще тогда была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Порошенко отметил, что нельзя начинать политический процесс без выполнения ряда условий, среди которых отвод российских войск и техники и разоружения незаконных вооруженных формирований.

Порошенко раскрыл планы Путина по Донбассу

"Сначала – отвод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемой участка украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого – переход к политическому процессу. Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате", - отметил политик.

Он также напомнил и о принципиальном принятии документа дорожной карты.

"На сегодняшний день абсолютно принципиальным является и участие миротворцев, и принятие комплексного согласования документа дорожной карты. Обращаю ваше внимание: власти ничего не предложили, кроме факта встречи. И за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией. Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", - отметил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL:

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