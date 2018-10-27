''Хотят подразнить медведя!'' В России запаниковали из-за кораблей НАТО на Азове

Кораблям НАТО не место в Азовском море, все попытки нарушить территориальные воды России будут пресечены.

Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет, комментируя возможность проведения учений Украины и НАТО в Азовском море, передает РИА Новости.

"Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Мы этого не потерпим, однозначно. Делать им там нечего за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию. Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно", - заявил Шеремет.

Как сообщалObozTV, ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Украине необходимо пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не пропустит корабли НАТО через Керченский пролив для участия в совместных с Украиной учениях.