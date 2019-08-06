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Хотят обсудить Донбасс: Волкер внезапно назначил встречу Суркову

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В США предложили провести встречу между спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Вашингтон уже отправил запрос в Кремль, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. Стороны должны обсудить вооруженный конфликт на Донбассе.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – заявил Чеснаков.

Американская сторона предложила провести переговоры уже в конце августа, однако россияне пока дату не одобрили.

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Сурков и Волкер

Сурков и Волкер

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в июле в США также заявляли, что готовы ко встрече с Россией в нормандском формате. При этом Волкер добавил, что Россия не идет на переговоры, утверждая, что Украина несет за все ответственность и должна вести переговоры с террористами "Л/ДНР".

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Персоны
Курт Волкер Владислав Сурков
Место
США
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