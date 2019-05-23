"Хотите мира – надо говорить!" Богдан высказался о переговорах с "Л/ДНР" и РФ

Глава Администрации президента Андрей Богдан выступил за проведение переговоров с Россией.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу", подчеркнув, что с главарями "Л/ДНР" не о чем говорить, поскольку они несамостоятельные и ничего не решают без Кремля.

"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан.

Ему парировали, что РФ не захочет вести переговоры, поскольку будет утверждать, что ее военных нет на Донбассе. Богдан же ответил, что с Москвой надо говорить, чтобы "хотя бы вернуть наших пленных оттуда".

Он уверен, что "рано или поздно Россия согласится на переговоры", добавив, что украинская сторона ни при каких условиях не пойдет на "размен" собственных территорий, имея ввиду Крым.

Андрей Богдан скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан высказался о референдуме относительно формата переговоров с Россией, однако позже президент Владимир Зеленский опроверг возможность диалога с Кремлем.

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