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"Хотите мира – надо говорить!" Богдан высказался о переговорах с "Л/ДНР" и РФ

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Глава Администрации президента Андрей Богдан выступил за проведение переговоров с Россией.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу", подчеркнув, что с главарями "Л/ДНР" не о чем говорить, поскольку они несамостоятельные и ничего не решают без Кремля.

"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан.

Ему парировали, что РФ не захочет вести переговоры, поскольку будет утверждать, что ее военных нет на Донбассе. Богдан же ответил, что с Москвой надо говорить, чтобы "хотя бы вернуть наших пленных оттуда".

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Он уверен, что "рано или поздно Россия согласится на переговоры", добавив, что украинская сторона ни при каких условиях не пойдет на "размен" собственных территорий, имея ввиду Крым.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан высказался о референдуме относительно формата переговоров с Россией, однако позже президент Владимир Зеленский опроверг возможность диалога с Кремлем.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Если продолжать линию хрюка про "агрессора", то кто с вами разговаривать будет?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан"... из господина Богдана такой "миратворец"...то -давайте тогда просто войдём в састав рассеи как хведеральный округ-и дела с "канцом"...!))) эх "патриёт",мля...
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Де відкопали це рязанскоє ліцо? З-за поребрика? Які нах переговори з Путіним? Так, він поверне полонених. Але лише у відповідь на виконання своїх умов. Для того він і тримає їх як заручників, щоб шантажувати ними Україну. Щоб дати заковтнути це, як наживку. А цей Богдан лише озвучує бажання Путіна. Воно розказує про боротьбу з корупцією та олігархами? То посади першим чином Бєню - за розграбування коштів вкладників Приватбанку. За 25 річний грабунок всієї України. Тоді й побачим справжню боротьбу з олігархами. Чи Бєня тепер "правильний" олігарх?
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