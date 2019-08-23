"Хотите фишек?" Разумков рассказал об открытии новой Рады

На торжественном открытии Верховной Рады IX созыва 29 августа не будет сюрпризов и "фишек".

Об этом на брифинге 23 августа в Киеве заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

"Относительно сценария (заседания. — Ред.), он стандартный, он прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством", — сказал он.

Разумков также сообщил, что партия "Слуга народа" будет готовиться к местным выборам.

Дмитрий Разумков "Цензор.НЕТ"

"Пока что партия "Слуга народа" занимается подготовкой работы ВРУ IX созыва. Любая политсила должна начинать подготовку к выборам сразу после того, как закончились предыдущие. Действительно, мы будем готовиться как к местным, так к парламентским и любым другим, которые будут происходить в государстве", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 9-го созыва комитеты будут формировать совместным решением, учитывая количественный состав комитетов парламента предыдущего созыва.

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