"Хотите финансировать страну-агрессора?" В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

Депутаты от партии "Европейская солидарность" на заседании правительства потребовали от министра энергетики Алексея Оржеля и премьер-министра Алексея Гончарука объяснить намерение снова покупать российский газ.

Как отметили парламентарии, четыре года назад Украина отказалась от закупок российского газа и таким образом обеспечила свою энергетическую независимость. Газ, который всегда был элементом политического шантажа со стороны России, в конце концов стал экономическим оружием, благодаря которому Украина потеряла Крым и получила российскую агрессию на Донбассе.

Политики отметили, что инициативы команды Зеленского о возобновлении закупки российского газа, которые открыто провозглашает профильный министр Оржель, опасны и неприемлемы.

В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты?

То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?", – спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что "ЕС" требует объяснений, потому что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ с Российской Федерации вращается на потери территории, потери жизней граждан, на оккупацию части территории, и не приводит к экономическому расцвета.

"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики по прямой закупке газа из страны-агрессора и каких-то скидок от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом – экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", – написал по итогам на своей странице в сети Facebook Алексей Гончаренко.

"Премьер Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы. Напомню, что министр энергетики Оржель заявил, – если мы подпишем прямой договор с Россией, то получим самые низкие цены на газ в истории. Напомню – бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – предостерег Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL:

Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.

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