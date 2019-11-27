"Хотите финансировать страну-агрессора?" В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

Депутаты от партии "Европейская солидарность" на заседании правительства потребовали от министра энергетики Алексея Оржеля и премьер-министра Алексея Гончарука объяснить намерение снова покупать российский газ.
Как отметили парламентарии, четыре года назад Украина отказалась от закупок российского газа и таким образом обеспечила свою энергетическую независимость. Газ, который всегда был элементом политического шантажа со стороны России, в конце концов стал экономическим оружием, благодаря которому Украина потеряла Крым и получила российскую агрессию на Донбассе.
Политики отметили, что инициативы команды Зеленского о возобновлении закупки российского газа, которые открыто провозглашает профильный министр Оржель, опасны и неприемлемы.
В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа
"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты?
То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?", – спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что "ЕС" требует объяснений, потому что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ с Российской Федерации вращается на потери территории, потери жизней граждан, на оккупацию части территории, и не приводит к экономическому расцвета.
"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики по прямой закупке газа из страны-агрессора и каких-то скидок от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом – экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", – написал по итогам на своей странице в сети Facebook Алексей Гончаренко.
"Премьер Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы. Напомню, что министр энергетики Оржель заявил, – если мы подпишем прямой договор с Россией, то получим самые низкие цены на газ в истории. Напомню – бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – предостерег Гончаренко.
Как писал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!