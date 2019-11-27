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29 ноября • обновлено в 12:06
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"Хотите финансировать страну-агрессора?" В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

4.8т
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Депутаты от партии "Европейская солидарность" на заседании правительства потребовали от министра энергетики Алексея Оржеля и премьер-министра Алексея Гончарука объяснить намерение снова покупать российский газ.

Как отметили парламентарии, четыре года назад Украина отказалась от закупок российского газа и таким образом обеспечила свою энергетическую независимость. Газ, который всегда был элементом политического шантажа со стороны России, в конце концов стал экономическим оружием, благодаря которому Украина потеряла Крым и получила российскую агрессию на Донбассе.

Политики отметили, что инициативы команды Зеленского о возобновлении закупки российского газа, которые открыто провозглашает профильный министр Оржель, опасны и неприемлемы.

В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

В "ЕС" срочно обратились к правительству из-за российского газа

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"Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты?

То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?", – спросила председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что "ЕС" требует объяснений, потому что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ с Российской Федерации вращается на потери территории, потери жизней граждан, на оккупацию части территории, и не приводит к экономическому расцвета.

"Наша фракция поставила вопрос на Кабмине о заявлении министра энергетики по прямой закупке газа из страны-агрессора и каких-то скидок от Путина. Мы напомнили, чем обернулись такие отношения в прошлом – экономической зависимостью, политической, потерей территорий и жизней украинских граждан", – написал по итогам на своей странице в сети Facebook Алексей Гончаренко.

"Премьер Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы. Напомню, что министр энергетики Оржель заявил, – если мы подпишем прямой договор с Россией, то получим самые низкие цены на газ в истории. Напомню – бесплатный сыр бывает только в мышеловке", – предостерег Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Иванна Климпуш-Цинцадзе Алексей Гончарук Алексей Оржель
Место
Украина
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Есть еще на Украине адекваты, которые не хотят покупать газ в тридорога. Но видимо неадекватов на Украине больше. Нация д*билов.
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3
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
одного не пойму, почему Украина так сильно хочет финансировать агрессора?
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Марченко Юра
Марченко Юра
Путин -Клянусь ничего ей не сделал ,чего она .Товарищ имеет желание купить газ ,но не имеет возможности,имеет возможность купить козу ,но не имеет желания так пусть их желания совпадают с их возможностями.
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