Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 20:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Хотим работать вместе!" Германия мощно поддержала новый Кабмин Украины

1.6т Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель направила новоназначенному премьер-министру Украины Алексею Гончаруку письмо с поздравлениями и приглашением в Берлин.

Она сообщила о заинтересованности развития украинско-германских отношений. Соответствующий документ был опубликован федеральным правительством во вторник, 3 сентября.

"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", – сказано в письме.

Новости
"Не можем сотрудничать": Меркель резко выступила против России

Меркель поддержала новый Кабмин Украины

Меркель поддержала новый Кабмин Украины

Канцлер подчеркнула, что Германия будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", – отметила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель 28 августа провели телефонный разговор, в котором выступили за скорейшее проведение саммита в "нормандском формате".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Ангела Меркель Алексей Гончарук
Место
Германия
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
2
Смешно
18
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
На словах шароварников все поддерживают, а на деле селюков дрючат во все щели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Мощно)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а я думал в прямом смысле вместе,как Ади хотел..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel