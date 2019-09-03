"Хотим работать вместе!" Германия мощно поддержала новый Кабмин Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель направила новоназначенному премьер-министру Украины Алексею Гончаруку письмо с поздравлениями и приглашением в Берлин.

Она сообщила о заинтересованности развития украинско-германских отношений. Соответствующий документ был опубликован федеральным правительством во вторник, 3 сентября.

"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", – сказано в письме.

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Канцлер подчеркнула, что Германия будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", – отметила Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель 28 августа провели телефонный разговор, в котором выступили за скорейшее проведение саммита в "нормандском формате".

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