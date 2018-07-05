"Хотим, наконец, честного": Гриценко назвал неожиданных сторонников

Некоторые представители "Оппоблока" готовы проголосовать на очередных президентских выборах за экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сам политик рассказал в интервью изданию LB.

Анатолий Гриценко сообщил о "серьезных беседах, в частности, официальных", которые он проводил во время поездки на юг страны – там, где "всегда практически доминировала база поддержки Партии регионов или КПУ".

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"На нашей встрече зал был полон". В частности, присутствовали "столпы области в финансовом плане". "Мы нашли абсолютное взаимопонимание, нас провожали аплодисментами, желали успехов", - сказал политик.

В этом контексте он рассказал о том, что иногда на телеэфирах встречается с руководителями "Оппоблока". "И они говорят прямо в глаза: "Знаете, наверное, я даже за вас проголосую. Я хочу, чтобы власть была, в конце концов, честной. Я не хочу, чтобы то один с одной окраской, то другой решил стать самым богатым человеком в стране и потом нас общипывал и не давал возможности нормально работать", - процитировал представителя "Оппоблока" Анатолий Гриценко.

"Люди ищут. Они устали", - заметил он.

Политик также сообщил о том, что ряд бизнесменов "категории "средний плюс" бизнес", "серьезные люди", заявили о готовности финансировать его избирательную кампанию.

"Я был приятно удивлен. Ни один из них, ни один из тех, кто проявил интерес и готовность финансировать кампанию, не потребовал от меня обязательств", - подчеркнул Анатолий Гриценко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко озвучил четкий план по получению членства Украины в НАТО.