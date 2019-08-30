"Хотим крови": Рябошапка назвал ключевую цель ГПУ

Новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка назвал одной из главных задач ГПУ регулярное привлечение к ответственности топ-чиновников.

Об этом он заявил в пятницу, 30 августа, после своего представления на посту главы ГПУ. Он отметил, что хочет сделать систему прокуратуры "более мощной".

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников.

Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", — заявил Рябошапка.

Юрий Луценко, Андрей Богдан и Руслан Рябошапка скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины намерен реформировать ГПУ, создав Офис Генпрокурора, а также ликвидировав ряд других органов, в том числе и военную прокуратуру.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!