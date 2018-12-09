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''Хотим, как в ''ДНР'': оскандалившийся на протестах француз сделал громкое заявление

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Пророссийский сторонник "Л/ДНР", француз Ксавьер Моро, заявил, что его стране нужно как в квазиреспубликах "освободиться" от олигархов.

Заявление Моро опубликовал Telegram-канал WarGonzo. В видеообращении пророссийский активист, ранее развернувший флаг террористов во время протестов желтых жилетов, заявил, что происходящее во Франции является внутренними проблемами самой страны.

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При этом Моро считает, что французскому народу стоит взять пример с боевиков "Л/ДНР", которые в свое время "начали войну" с олигархатом.

"Мы свободный народ и мы освободимся от олигархов. Это вторая причина, потому что они в "ДНР" освободились от олигархов. Нам нужно сделать то же самое. Это должен быть для нас пример, что мы можем освободить от олигархов, которые поддержали Эмманюэля Макрона", — сказал Моро.

''Хотим, как в ''ДНР'': оскандалившийся на протестах француз сделал громкое заявление

Также сторонника террористов удивил резонанс вокруг его фотографии в центре Парижа с флагами псевдореспублик. Отметим, фото с флагом было опубликовано и Службой безопасности Украины. В ведомстве заявили, что подобные жесты можно считать еще одним фактом вмешательства спецслужб России в организацию погромов во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Из-за протестов "желтых жилетов" во Франции могут ввести чрезвычайное положение. 8-9 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками.

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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Могу с этим клоуном помется жильем , я ему в лугандоне а он мне во франции !!! Кто знает это гавно , скажите пусть мне напишет 😀
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Озабоченность хрянцузам боком вылазит.
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Кротов Даниил, Свинорус у тебя дерьмо в черепе закипело, чурка ты в ней свою старуху узнал.
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