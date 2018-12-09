''Хотим, как в ''ДНР'': оскандалившийся на протестах француз сделал громкое заявление

Пророссийский сторонник "Л/ДНР", француз Ксавьер Моро, заявил, что его стране нужно как в квазиреспубликах "освободиться" от олигархов.

Заявление Моро опубликовал Telegram-канал WarGonzo. В видеообращении пророссийский активист, ранее развернувший флаг террористов во время протестов желтых жилетов, заявил, что происходящее во Франции является внутренними проблемами самой страны.

При этом Моро считает, что французскому народу стоит взять пример с боевиков "Л/ДНР", которые в свое время "начали войну" с олигархатом.

"Мы свободный народ и мы освободимся от олигархов. Это вторая причина, потому что они в "ДНР" освободились от олигархов. Нам нужно сделать то же самое. Это должен быть для нас пример, что мы можем освободить от олигархов, которые поддержали Эмманюэля Макрона", — сказал Моро.

Также сторонника террористов удивил резонанс вокруг его фотографии в центре Парижа с флагами псевдореспублик. Отметим, фото с флагом было опубликовано и Службой безопасности Украины. В ведомстве заявили, что подобные жесты можно считать еще одним фактом вмешательства спецслужб России в организацию погромов во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Из-за протестов "желтых жилетов" во Франции могут ввести чрезвычайное положение. 8-9 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками.