Наверное, этот текст будет чем-то вроде подсказки для тех, кто будет работать в правоохранительных органах следующей власти. Наверное, многие из тех, кто сейчас в них работают, останутся на своих местах, но сменившееся руководство будет ставить другие задачи, сверяясь с Конституцией и другими нормативно-правовыми актами, которые сейчас бездействуют.

Им это будет подспорьем, поскольку все равно прийдется это делать, так почему бы сейчас не фиксировать все происходящее и не подшивать в отдельную папочку различные документы, которые потом сэкономят тебе массу времени, сил и нервов. Пока это разворачивается на твоих глазах, просто фиксируй все происходящее, а когда придет время, просто закрепишь все процессуально и окажешься на отличном счету, учитывая скорость и качество работы.

Речь идет о том, что сейчас почти открыто, часть нашей политической верхушки, прямо и откровенно работает на оккупанта. Какой им от этого профит – пускай выясняют люди, в чьей компетенции находятся эти вопросы, но сейчас важно то, что эта публика исполняет прямые заказы страны-агрессора, оккупанта нашей территории убийцы наших граждан и тем более – наших военнослужащих.

В частности, с голоса оккупанта, они ставят вопросы о том, соответствуют ли внутренние нормативно-правовые акты, пожеланиям оккупанта? Такого позора у нас еще никогда не было и вот он есть. Его можно посмотреть, почитать и даже пощупать.

Причем, здесь нужно учитывать роли всех кто прямо или косвенно, вмазывается в эту тему. Конечно же, в первую очередь речь идет о сивохах-кравчуках и прочих деятелях, которые даже не скрывают, что работают в интересах РФ. С ними все понятно и они себя документируют как только открывают варежку.

Но ответственность, причем – прямая, лежит на тех, кто этих коллаборационистов назначил вести переговоры с оккупантом и кто вместо того, чтобы при первой позорной речи, как минимум – отстранить этих лиц от переговоров, а по-хорошему, дать правовую оценку их речам и действиям, начинает петь уже с их голоса.

Сейчас стало известно о том, что хотелки Москвы уже перекочевали в Верховну Раду и там, якобы, собираются голоса для того, чтобы удовлетворить Путина, как говорил один "политик": "С разных сторон". Те из парламентариев, кто подыграет этой подачи Москвы, тоже должны быть зафиксированы, как лица, принявшие участи в этом акте.

Но ведь все эти действия, которые сейчас разворачиваются на наших глазах, прямо и четко расписаны в особой части Уголовного Кодекса Украины. Для тех, кто не сталкивался уголовным и уголовно-процессуальным правом, просто отметим один маленький момент.

Все статьи Уголовного Кодекса, из особой его части, где предусматривается наказание за то или оное деяния, закреплены за соответствующими органами, чьи следственные подразделения обязаны реагировать на факт действия, формально попадающий под диспозицию конкретной статьи.

Причем, этот факт не обязательно должен фиксироваться в виде чьего-то заявления или обращения, но и в том случае, когда он стал общеизвестным и очевидным. Так вот, именно сейчас эти факты стали публично известными и должны автоматически запустить механизм доследственной проверки, просто по рапорту соответствующего сотрудника органа.

Если же сотруднику стал известен этот факт и он на него не отреагировал, то возникают вопросы уже к нему по поводу его преступного бездействия. То есть, он бездействовал в сговоре с теми, кто совершил противоправное действие или по халатности. Так что всем этим сотрудникам, прямо сейчас тоже следует подумать о том, что они делают или чего не делают.

В общем, для всех, кого это касается тем или иным образом, этот текст будет напоминанием, чтобы потом два раза не вставать.