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19 ноября • обновлено в 11:28
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Хотела "сладких" назначений: Зеленский ответил Тимошенко

4.3т
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Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на выгодные должности в правительстве, обещая поддержку "Слуге народа" в Раде.

Однако провластные силы отказали ей. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

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"Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "слугами народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", – заявил президент.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – добавил Зеленский.

Тимошенко и Зеленский

Тимошенко и Зеленский

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Персоны
Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Журба Валентина
Журба Валентина
Если точнее - нахамил Тимошенко...И это ему свойственно, но Зеля
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вовка тебе нужно усилить охрану! Юля, как политик этого не простит, а уж как баба, находящаяся в состоянии климакса намеков на ее дряблый внешний вид тем более!
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