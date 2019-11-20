"Хоть один факт, я заставлю!" Зеленский пообещал наказать "слугу"-педофила

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Очаков, куда вернулись украинские катера, и пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.
"Если завтра хоть один факт, хоть что-то подтвердится, я заставлю сложить мандат и уйти из партии. Уже двух отправили, будет третий", - заявил он.
По словам Зеленского, народный депутат Иванисов будет наказан, если будет доказано, что данные были подчищены.
Зеленский в Очаково
"Если это так, будет расследование, всем обещаю. Хочу поблагодарить журналистов: если это правда, мы готовы к очищению, никого не останется ни в правительстве, ни в "Слуге народа", если есть такие факты", - пообещал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова. при этом ГПУ опровергла его слова.
Сам Иванисов заявил, что приостанавливает свое членство в партии на время разбирательства.
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