"Хоть один факт, я заставлю!" Зеленский пообещал наказать "слугу"-педофила

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Очаков, куда вернулись украинские катера, и пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

"Если завтра хоть один факт, хоть что-то подтвердится, я заставлю сложить мандат и уйти из партии. Уже двух отправили, будет третий", - заявил он.

По словам Зеленского, народный депутат Иванисов будет наказан, если будет доказано, что данные были подчищены.

Зеленский в Очаково

"Если это так, будет расследование, всем обещаю. Хочу поблагодарить журналистов: если это правда, мы готовы к очищению, никого не останется ни в правительстве, ни в "Слуге народа", если есть такие факты", - пообещал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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