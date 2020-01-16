"Хоть не коррупционер!" "Пленки Гончарука" вызвали громкий скандал в сети

После того, как в сети опубликовали аудио разговоров якобы премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, между пользователями начались непримиримые дискуссии.
Журналисты, политики, общественные деятели поспешили дать свою оценку разгоревшемуся скандалу.
"Пленки Гончарука" вызвали скандал
ТСН
О чем собственно был разговор:
У Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".
Президент якобы не понимает, за счет чего укрепляют курс гривни. У главы государства "пустое место в голове".
Гончарук: "Я – полный профан в экономике, юрист по образованию".
У Зеленского "два страха: что коррупционеры зарабатывают деньги и что все эти деньги – Петра Порошенко".
В 4-м квартале просядет экономический рост: "ухандохали" экономику, понимаете... Плана нет".
В частности, журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале пояснила, почему Гончарук останется на своем месте:
"А потому что голосов нет не только под отставку, но и под новое правительство."Монобольшинство" же у нас, ага. Иль вы забыли? Хромая утка".
В свою очередь заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем подчеркнул, что в "пленках Гончарука" якобы нет никакого криминала. "Если на смену "стратегическим семеркам", "любим друзям" и "пленкам Мельниченко" пришли "записи Honcharukа", значит, все не так уж и плохо", – констатировал он.
Ему тут же ответил бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко:
"Ну да! Ты прав. Никакого криминала. Но и никакого понимания в правительстве, что происходит в стране тоже нет. Почему "укрепляется" гривна? Почему падает экономика в 4 квартале? Что с этим всем делать?".
А народный депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза озвучил аргумент в пользу Гончарука:
"Кстати, при том, что я не симпатик премьера, но от многих слышал, что он хоть и не на своем месте, но не коррупционер".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сразу после первой в сети появилась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако, вскоре появилось официальное опровержение Кабмина: "Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности никаких аудио или видео записей, распространяемых в сети интернет. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности".
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