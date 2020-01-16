"Хоть не коррупционер!" "Пленки Гончарука" вызвали громкий скандал в сети

После того, как в сети опубликовали аудио разговоров якобы премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, между пользователями начались непримиримые дискуссии.

Журналисты, политики, общественные деятели поспешили дать свою оценку разгоревшемуся скандалу.

"Пленки Гончарука" вызвали скандал ТСН

О чем собственно был разговор:

У Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент якобы не понимает, за счет чего укрепляют курс гривни. У главы государства "пустое место в голове".

Гончарук: "Я – полный профан в экономике, юрист по образованию".

У Зеленского "два страха: что коррупционеры зарабатывают деньги и что все эти деньги – Петра Порошенко".

В 4-м квартале просядет экономический рост: "ухандохали" экономику, понимаете... Плана нет".

В частности, журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале пояснила, почему Гончарук останется на своем месте:

"А потому что голосов нет не только под отставку, но и под новое правительство."Монобольшинство" же у нас, ага. Иль вы забыли? Хромая утка".

В свою очередь заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем подчеркнул, что в "пленках Гончарука" якобы нет никакого криминала. "Если на смену "стратегическим семеркам", "любим друзям" и "пленкам Мельниченко" пришли "записи Honcharukа", значит, все не так уж и плохо", – констатировал он.

Ему тут же ответил бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко:

"Ну да! Ты прав. Никакого криминала. Но и никакого понимания в правительстве, что происходит в стране тоже нет. Почему "укрепляется" гривна? Почему падает экономика в 4 квартале? Что с этим всем делать?".

А народный депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза озвучил аргумент в пользу Гончарука:

"Кстати, при том, что я не симпатик премьера, но от многих слышал, что он хоть и не на своем месте, но не коррупционер".

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