''Хоть какой-то статус'': МИД РФ потребовал особых прав для русского языка в Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что русский язык в Украине должен получить "хоть какой-то статус".
По ее словам, это обусловлено тем, что на нем якобы разговаривает большинство населения страны, сообщает УНИАН.
"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", — возмутилась Захарова.
Мария Захарова
Скриншот видео
Кроме того, ее взбесил тот факт, что не так давно в Верховной Раде Украины состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательствам на свободу слова, совести, собраний, а также нарушениям прав на обучение на родном языке.
"Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации", — недовольно отметила спикер МИД РФ, назвав возникшую ситуацию "анекдотичной".
"По всей видимости, украинские законодатели полагают, что нынешняя политика собственных властей в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав — а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык — может сойти, видимо, за какой то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства. Видимо, начали с нас, дальше — больше, пойдут учить и другие государства", — едко добавила Захарова.
Она убеждена, что Украина даже якобы попытается экспортировать свой опыт подавления этнической идентичности и еще раз необоснованно обвинила чужое государство в грубом искажении действительности, расстановке некомпетентных акцентов и спекуляции под предлогом защиты прав коренных народов. При этом Захарова не уточнила, почему в ситуации, когда в России, по данным последней переписи, проживает более 1,8 млн украинцев, там нет ни одной украинской школы.
Мария Захарова
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL,
глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в насаждении русофобии перед выборами, запланированными на март 2019 года. По его словам, это якобы стало частью государственной политики.
Ранее он заявлял, что его соотечественники якобы подвергаются ущемлениям во многих странах мира. По словам Лаврова, это проявляется в экономическом давлении на Россию, а также в притеснении русского языка.