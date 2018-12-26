''Хоть какой-то статус'': МИД РФ потребовал особых прав для русского языка в Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что русский язык в Украине должен получить "хоть какой-то статус".

По ее словам, это обусловлено тем, что на нем якобы разговаривает большинство населения страны, сообщает УНИАН.

"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", — возмутилась Захарова.

Мария Захарова Скриншот видео

Кроме того, ее взбесил тот факт, что не так давно в Верховной Раде Украины состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательствам на свободу слова, совести, собраний, а также нарушениям прав на обучение на родном языке.

"Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации", — недовольно отметила спикер МИД РФ, назвав возникшую ситуацию "анекдотичной".

"По всей видимости, украинские законодатели полагают, что нынешняя политика собственных властей в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав — а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык — может сойти, видимо, за какой то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства. Видимо, начали с нас, дальше — больше, пойдут учить и другие государства", — едко добавила Захарова.

Она убеждена, что Украина даже якобы попытается экспортировать свой опыт подавления этнической идентичности и еще раз необоснованно обвинила чужое государство в грубом искажении действительности, расстановке некомпетентных акцентов и спекуляции под предлогом защиты прав коренных народов. При этом Захарова не уточнила, почему в ситуации, когда в России, по данным последней переписи, проживает более 1,8 млн украинцев, там нет ни одной украинской школы.

Мария Захарова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL,