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9 января • обновлено в 12:05
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"Хоть догадались убрать!" Пресс-служба Зеленского отреагировала на скандал с фото

2.3т
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После скандала в сети из-за "веселого" фото президента Украины Владимира Зеленского на аватарке в Facebook на фоне авиакатастрофы в Иране его пресс-служба в ночь на 9 января все-таки поставила новый снимок.

Пользователи в комментариях подметили, что по времени это действие примерно совпало с возвращением главы государства из Омана. Кроме того, по всей видимости, использовано старое фото.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

Реакцию украинцев долго ждать не пришлось. "Ну хоть догадались радостную физиономию убрать", – пишут некоторые.

Другие же поддерживают Зеленского и акцентируют на том, что это мелочи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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