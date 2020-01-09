"Хоть догадались убрать!" Пресс-служба Зеленского отреагировала на скандал с фото

После скандала в сети из-за "веселого" фото президента Украины Владимира Зеленского на аватарке в Facebook на фоне авиакатастрофы в Иране его пресс-служба в ночь на 9 января все-таки поставила новый снимок.

Пользователи в комментариях подметили, что по времени это действие примерно совпало с возвращением главы государства из Омана. Кроме того, по всей видимости, использовано старое фото.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

Реакцию украинцев долго ждать не пришлось. "Ну хоть догадались радостную физиономию убрать", – пишут некоторые.

Другие же поддерживают Зеленского и акцентируют на том, что это мелочи.

Мендель не зря ест наш хлеб pic.twitter.com/43cM3cmZRP — Mikhail Golub (@golub) 9 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Так, на странице Офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту авиакатастрофы, что не входит в его полномочия.

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