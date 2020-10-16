Создание свободных экономических зон (СЭЗ) на территориях, которые были под оккупацией или серьезно пострадали в результате военных действий, есть успешным опытом хорватской стороны.

После того как Хорватия освободила все свои временно оккупированные территории военным и мирным путем, на них были созданы свободные экономические зоны для привлечения внутренних и внешних инвесторов. Было понятно, что у Хорватского государства не хватало свободных средств для быстрого их восстановления даже при определенной международной финансовой помощи. Поэтому в режим свободных экономических зон попали все бывшие оккупированные территории, а также территории, которые удалось отстоять от агрессора, но они потерпели серьезные материальные потери. Эта политика себя оправдала. Районы, пострадавшие от войны стали развиваться куда быстрее, чем обычные хорватские регионы. И через пятнадцать лет, когда они выровнялись в своем развитии с другими частями Хорватии, статус свободных экономических зон был отменен.

Что касается ситуации в Украине, то предоставление статуса свободных экономических зон тоже предлагается рассмотреть для введения в регионах, пострадавших от войны, а это территории Донецкой и Луганской областей. В моем понимании, этот статус нужно давать всем районам этих двух регионов, хотя, реально, некоторые районы Донеччины и Луганщины не пострадали от военных действий. Статус СЭЗ целесообразно вначале вводить на контролированных территориях, при этом обозначив, что как только временно оккупированные территории вернутся в конституционно-правовое поле Украины, там сразу же начнется режим действия свободных экономических зон, что позволит быстрее привлекать капиталы для их восстановления. Поэтому предоставление украинским территориям, пострадавшим от войны, статуса свободных экономических зон, было бы правильным и своевременным решением. Позитивный хорватский опыт по СЭЗ целесообразно применить и в Украине.

Что касается Приднестровского опыта, то это совсем другая история, хотя тоже интересная. Там Кишинёв разрешил предприятиям Приднестровья заниматься торговлей со странами Евросоюза при регистрации как предпринимательских субъектов Молдовы и условии обязательной оплаты всех пошлин в молдовский бюджет. Это решение является разумным, ибо приучает приднесторвских предпринимателей к молдовскому законодательству, а для поездок к международным партнерам вынуждает пользоваться исключительно молдовскими документами. При этом, приднестровцы сами просят кишиневские власти выдавать государственные документы Молдовы, понимая, что с приднестровскими их никуда в Европе не пустят. Учитывая, что Приднестровский конфликт стал замороженным из-за обструкционистской политики РФ, то это неплохая форма втягивания Приднестровья в экономическое поле Молдовы, так как политически это сделать пока трудно из-за физического присутствия российской армии на территории региона. Но Кишинев при поддержке ЕС играет "в долгую".