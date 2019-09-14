"Хорошо бы вылечить!" Зеленскому указали на "болезнь" украинской армии

Президенту Владимиру Зеленскому нужно обратить внимание на один из наиболее болезненных вопросов в украинской армии – награждение солдат и офицеров.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший военнослужащий ВСУ и участник боевых действий на Донбассе, писатель Мартин Брест. Известный блогер ответил на вопрос о том, чего ждут от Зеленского на посту верховного главнокомандующего.
Первой задачей главнокомандующего, как считает Брест, является сохранение существующего вектора развития армии.
"При современном развитии фронта – линия фронта стоит и перестреливается – какая основная задача главнокомандующего? Во-первых, не менять вектор развития армии. Т.е. у армии должны быть деньги, новые виды вооружения, еда, оружие и т.д.", – уточнил он.
И второй важной задачей боец АТО назвал решение наградной проблемы – по его словам, одной из самых "накипевших" в ВСУ, если не считать "чисто армейских штучек, типа перевода из части в часть".
"К сожалению, на решение этого вопроса ни у одного нашего главнокомандующего не хватало времени и сил. Не злого умысла, а времени и сил", – отметил он.
"Фишка в том, что если на первичном этапе сбора наградных листов старшие офицеры составляют 20% от общего количества, то в тех листах на государственные награды, которые доходят до Администрации президента – старших офицеров уже 80%", – пояснил Брест.
Он подчеркнул, что система награждения в армии больна.
"И ее хорошо бы вылечить. Если новый верховный главнокомандующий решит этот вопрос – будет хорошо. Не решит – ну ок. Будет так, как будет", – подытожил блогер.
Став президентом, Зеленский принял на себя полномочия верховного главнокомандующего ВСУ
president.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, 30 августа Владимир Зеленский официально представил нового главу Министерства обороны – Андрея Загороднюка. Министр уже раскрыл свои первые планы в этой должности.
Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.