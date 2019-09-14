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14 сентября • обновлено в 19:37
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"Хорошо бы вылечить!" Зеленскому указали на "болезнь" украинской армии

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Президенту Владимиру Зеленскому нужно обратить внимание на один из наиболее болезненных вопросов в украинской армии – награждение солдат и офицеров.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший военнослужащий ВСУ и участник боевых действий на Донбассе, писатель Мартин Брест. Известный блогер ответил на вопрос о том, чего ждут от Зеленского на посту верховного главнокомандующего.

Первой задачей главнокомандующего, как считает Брест, является сохранение существующего вектора развития армии.

"При современном развитии фронта – линия фронта стоит и перестреливается – какая основная задача главнокомандующего? Во-первых, не менять вектор развития армии. Т.е. у армии должны быть деньги, новые виды вооружения, еда, оружие и т.д.", – уточнил он.

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И второй важной задачей боец АТО назвал решение наградной проблемы – по его словам, одной из самых "накипевших" в ВСУ, если не считать "чисто армейских штучек, типа перевода из части в часть".

"К сожалению, на решение этого вопроса ни у одного нашего главнокомандующего не хватало времени и сил. Не злого умысла, а времени и сил", – отметил он.

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"Фишка в том, что если на первичном этапе сбора наградных листов старшие офицеры составляют 20% от общего количества, то в тех листах на государственные награды, которые доходят до Администрации президента – старших офицеров уже 80%", – пояснил Брест.

Он подчеркнул, что система награждения в армии больна.

"И ее хорошо бы вылечить. Если новый верховный главнокомандующий решит этот вопрос – будет хорошо. Не решит – ну ок. Будет так, как будет", – подытожил блогер.

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Как писал OBOZREVATEL, 30 августа Владимир Зеленский официально представил нового главу Министерства обороны – Андрея Загороднюка. Министр уже раскрыл свои первые планы в этой должности.

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Мартин Брест Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
армия Вооруженные силы Украины награда
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Пигин Макс
Пигин Макс
Надо больше закупить футбольных мячиков и теннисных ракеток.
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