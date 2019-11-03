"Хороший человек!" Трамп рассказал о возможной встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов 3 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет. Думаю, он приехал бы очень быстро. Он – хороший человек", – сказал президент США.

Трамп хочет пригласить Зеленского

По словам Трампа, Зеленский был избран в "условиях невероятной коррупции" в Украине, которая очень беспокоит американского лидера.

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