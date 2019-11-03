"Хороший человек!" Трамп рассказал о возможной встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов 3 ноября, передает "Интерфакс-Украина".
"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет. Думаю, он приехал бы очень быстро. Он – хороший человек", – сказал президент США.
Трамп хочет пригласить Зеленского
По словам Трампа, Зеленский был избран в "условиях невероятной коррупции" в Украине, которая очень беспокоит американского лидера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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