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3 ноября • обновлено в 10:38
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"Хороший человек!" Трамп рассказал о возможной встрече с Зеленским

1.7т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов 3 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет. Думаю, он приехал бы очень быстро. Он – хороший человек", – сказал президент США.

Трамп хочет пригласить Зеленского

Трамп хочет пригласить Зеленского

По словам Трампа, Зеленский был избран в "условиях невероятной коррупции" в Украине, которая очень беспокоит американского лидера.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

  • Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.

  • Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • 23 октября конгрессмены от Республиканской партии сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте. Разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение, пришлось вызывать полицию.

  • Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Вашингтон
Тег
политика
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Комментарии
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Это очень смешно. Трамп заигрывает с Зеленским.
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Широков Денис
Широков Денис
"Думаю, он приехал бы очень быстро." Плять,до слез..
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Питон Каа
Питон Каа
Еще бы Зеленский не захотел приехать в Белый дом. И он приедет очень быстро. Он послушный холоп.
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